Por qué no hay que guardar plata en tiempos de guerra: el sabio consejo de un grande de las finanzas

La invasión de Rusia en Ucrania tiene sus raíces en el conflicto de 2014, cuando tropas rusas ocuparon la región de Donbass y la península de Crimea. Ese mismo año, Warren Buffett -considerado uno de los mejores inversores del mundo- dio su opinión sobre cómo se debe invertir en tiempos de guerra y cómo el acaparamiento de efectivo puede ser una de las peores estrategias.

Ante lo sucedido, el gurú financiero cree que invertir en empresas es la mejor manera de generar riqueza con el tiempo . De hecho, en momentos de incertidumbre, Buffett ha recomendado firmemente la compra de oro o Bitcoin.



Invertir en tiempos de guerra: qué recomienda hacer Warren Buffett

"Una cosa de la que puede estar seguro, si hay una guerra, es que el valor del dinero bajará. Si las acciones son más baratas, es más probable que las compre", dijo en una entrevista para Business Insider, celebrando el hecho de que una acción que estaba comprando activamente había bajado de precio.

CÓMO INVERTIR EN TIEMPOS DE GUERRA

Sobre esto mismo, el magnate también explicó que no vendería nunca cuando el mundo se encuentra transitando una guerra , incluso si el conflicto escalara a otra guerra fría o a la Tercera Guerra Mundial.

"Esto ha sucedido en prácticamente todas las guerras de las que tengo conocimiento", apuntó Buffett y agregó: "Así que lo último que querrías hacer es guardar dinero durante una guerra".

El accionista además, resaltó que evita hacer negocios en Rusia después de haber tenido problemas allí , enfatizó que el mercado de valores de EE.UU. subió durante la Segunda Guerra Mundial y que probablemente lo vuelva a hacer ante otro conflicto. Vale resaltar que el inversor compró su primera acción a los 11 años en la primavera de 1942, cuando Estados Unidos sufría grandes pérdidas en la Segunda Guerra Mundial.

LAS DOS RAZONES POR LAS QUE WARREN BUFFETT NO HACE NEGOCIOS EN RUSIA

Buffett explicó que sufrió amenazas de violencia y confiscación de activos cuando intentó desarrollar negocios en la nación que hoy gobierna Putin . Esos motivos terminaron alejando al CEO de Berkshire Hathaway del territorio soviético, aunque aclaró que, para él, siempre la valoración de una empresa está por encima de los riesgos geopolíticos a la hora de tomar decisiones sobre una inversión.



Warren Buffet, que tiene un gran historial de tensiones a lo largo de su carrera como inversor, recordó la inversión que hizo en Salomon Brothers en 1987 en una junta anual de accionistas de Berkshire .

El banco en cuestión era propietario de una petrolera y no todo salió como quería : "Mientras estuviéramos perforando, éramos bienvenidos. Luego, cuando quisimos empezar a sacar el petróleo, después de haber utilizado nuestro dinero para perforar los agujeros, no fueron tan amables. De hecho, lo que ocurrió con nosotros fue un poco extremo", explicó el empresario.

Conflicto en Ucrania: las dos razones por las que Warren Buffet no invierte en Rusia

Y agregó: "Dijeron que si enviábamos a la gente a sacar el equipo, no sólo no saldría el equipo, sino que la gente no saldría".



Por otro lado, su socio y vicepresidente de Berkshire, Charlie Munger, también expresó su desconfianza hacia Rusia en una reunión anual del Daily Journal. "No invierto en Rusia", afirmó el ejecutivo.