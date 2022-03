El valioso consejo de Warren Buffett para los jóvenes que buscan empleo

Buffett recomendó a los jóvenes que están en busca de trabajo que dejen de lado lo que no les guste y apuesten por su realización personal. El inversor aconsejó que busquen un trabajo que disfruten realmente, sino no vale el esfuerzo y el tiempo invertido.

El director ejecutivo de Berkshire Hathaway es consciente de que las realidades económicas pueden interferir a la hora de la búsqueda laboral. Sin embargo, aconseja a los estudiantes que deben tener en cuenta que una vez que encuentren el trabajo de sus sueños, ya no estarán trabajando.

Puso su experiencia personal como ejemplo, y mencionó que cuando era joven trabajó como empleado en la tienda de su abuelo. Aunque esto le sirvió como experiencia, aseguró que el trabajo que siempre había deseado llegó cuando adquirió Berkshire Hathaway.

Asegura que es más recomendable trabajar en lo que te apasiona y no elegir un puesto solo por el lugar, ya sea que estés acostumbrado o que admires a la empresa. Tampoco sea porque el sueldo que te van a pagar es alto o porque en la empresa trabajan personas exitosas que pueden ayudarte en tu futuro. "Si no te apasiona hacerlo diariamente, no vale la pena el tiempo invertido", afirmó la eminencia empresarial.

La compañía estaba en serios problemas económicos, pero poco a poco fue consiguiendo el éxito. Él asegura que es por encontrar empleados que disfrutan de trabajar ahí, ya que es una tarea que "si no te apasiona, puede ser tortuoso".

Hoy en día, Berkshire Hathaway es una empresa de inversiones y holding que posee y tiene participaciones a largo plazo en empresas como: American Express, Johnson & Johnson, Walmart, The Washington Post y Coca-Cola, entre otros. Su capitalización bursátil es de u$s 708.6 miles de millones, hasta el 1 de marzo de 2022.

Buffett, además de dirigir Berkshire, posee más de 60 empresas, incluidas Geico y Duracell, así como la cadena estadounidense de helados: Dairy Queen. En los últimos años ha donado cerca de u$s 45 mil millones a través de varias fundaciones benéficas como la Fundación Gates.

Warren Buffett: otros consejos a tener en cuenta

El empresario también afirmó, que es muy importante invertir en uno mismo tanto como se pueda. "Cualquier cosa que hagas para mejorar tu talento y ser más valioso se recompensará con un mejor poder de compra", comentó.

Cuando empezó en el mundo de los negocios, el hombre de 90 años, fue siempre muy consciente de sus fortalezas y defectos. Hablar en público le producía náuseas, y sabía que no llegaría lejos si no hacía algo al respecto. Es por eso, que decidió a los 20 años invertir u$s 100 para tomar un curso de oratoria en 'Dale Carnegie', mientras estudiaba en el Columbia Business School.

Para no perder el conocimiento adquirido, Warren luego buscó dar clases en la Universidad de Omaha, "si no terminaba de perder el miedo a hablar en público, volvería al punto de partida", explicó. Dada su experiencia, afirma que cualquier cosa que uno invierte en sí mismo, se recupera multiplicado por diez. Hasta el día de hoy, el sexto hombre más rico del mundo considera que estar estudiando constantemente fue una de las mejores inversiones que ha hecho.