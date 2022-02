Conflicto en Ucrania: las dos razones por las que Warren Buffet no invierte en Rusia

La decisión de Vladimir Putin de reconocer dos estados separatistas respaldados por Moscú en el este de Ucrania, escaló la tensión en la zona y dejó a los dos países a las puertas de una guerra. Además, en las últimas horas se anunciaron sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra Rusia por lo que Occidente considera "una invasión".

Visionario quizás, quien decidió no invertir en ese país ya hace tiempo fue Warren Buffet. El inversor y empresario estadounidense es una de las voces más escuchadas y respetadas en el mundo de los negocios y explicó por qué no hace negocios en Rusia

Buffett explicó que sufrió amenazas de violencia y confiscación de activos cuando intentó desarrollar negocios en la nación que hoy gobierna Putin. Esos motivos terminaron alejando al CEO de Berkshire Hathaway de territorio soviético, aunque aclaró que, para él, siempre la valoración de una empresa está por encima de los riesgos geopolíticos a la hora de tomar decisiones sobre una inversión.

EL HISTORIAL DE BUFFET EN RUSIA

Warren Buffet, que tiene un gran historial de tensiones a lo largo de su carrera como inversor, recordó la inversión que hizo en Salomon Brothers en 1987 en una junta anual de accionistas de Berkshire .

El banco en cuestión era propietario de una petrolera y no todo salió como quería.

"Mientras estuviéramos perforando, éramos bienvenidos. Luego, cuando quisimos empezar a sacar el petróleo, después de haber utilizado nuestro dinero para perforar los agujeros, no fueron tan amables. De hecho, lo que ocurrió con nosotros fue un poco extremo", explicó el empresario.

Y agregó: " Dijeron que si enviábamos a la gente a sacar el equipo, no sólo no saldría el equipo, sino que la gente no saldría ".

Buffet confesó que esa no fue la única situación violenta que vivió allí, sino que fueron unas cuantas.

"Así que, después de haber tenido unas cuantas experiencias como esa, puede que tardemos bastante en querer meter mucho dinero en Rusia", advirtió el inversor.

Además, su accionar confirma que Buffet utiliza su dinero donde se siente cómodo. Es por eso que en el 2003 optó por invertir en una petrolera china en lugar de una rusa.