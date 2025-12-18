En esta noticia Los dos desafíos que Redrado ve en el nuevo plan sobre el dólar

El economista Martín Redrado se refirió a la modificación de las bandas para el dólar a partir del próximo 1 de enero y cuestionó que la política cambiaria haya tenido “muchos vaivenes en el último tiempo”. En ese sentido, sugirió que la falta de una hoja de ruta clara genera incertidumbre tanto en el mercado local como en los fondos de inversión internacionales.

En una entrevista por TN, cuestionó: “Teníamos una devaluación del 2%. En febrero de este año pasó al 1%. En abril pasamos a bandas de 40%. Ahora se habla de que va a crecer la cantidad de dinero de acuerdo a la demanda que haya del público. Es todo muy confuso”.

“La política cambiaria debe ser simple, la tiene que entender todo el mundo. No podés dar vaivenes de idas y vueltas”, afirmó. Y reveló que, en contactos con fondos de inversión internacionales de Estados Unidos y Medio Oriente, el pedido de explicaciones técnicas sobre el funcionamiento de estas bandas es constante, lo cual interpreta como una señal de debilidad. “Cuando uno tiene que explicar, es porque tiene problemas”, remarcó.

Los dos desafíos que Redrado ve en el nuevo plan sobre el dólar

Luego, el economista distinguió entre las “expectativas adaptativas” (mirar el pasado) y las “expectativas racionales” (mirar el futuro). A su entender, las bandas deben pasar de basarse en el arrastre de la inflación pasada a un esquema donde se programe en línea con la previsibilidad futura .

Si bien destacó como positivo el equilibrio fiscal y el fin de la emisión monetaria, advirtió que estos logros no son suficientes si no se consolidan con una política financiera transparente.

“Para tener una macro sólida necesitas una política cambiaria a largo plazo y no cambiarla ida y vuelta. Lo mismo con la monetaria, saber cómo y cuánto va a crecer la cantidad de dinero", profundizó.

Acto seguido, Redrado puso la lupa sobre el cronograma de vencimientos y los vencimientos de pago que el Gobierno debe afrontar el próximo enero.

“Falta menos de un mes para que el Estado Nacional tenga que pagar u$s 4.200. Se recolectaron 1.000, el Banco Central compró aproximadamente otros 800, estamos a menos de un mes y no sabemos cómo se va a pagar. Sin duda se va a pagar, pero no podés tener este tipo de incertidumbre frente a 20.000 millones de dólares que vencen el año que viene”, completó al respecto.