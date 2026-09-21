Por qué comparar precios de Cedears sin mirar el ratio te puede llevar a un error
Un Cedear que cotiza a un valor menor que otro parece más barato a simple vista. Sin embargo, el precio por unidad depende del ratio, un dato que indica cuántos certificados equivalen a una acción y que conviene consultar antes de tomar cualquier decisión de inversión.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 21 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.