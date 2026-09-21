Al comparar Cedears, mirar únicamente el precio que aparece en la plataforma del bróker puede llevar a una conclusión equivocada. Un certificado que cotiza a $2.000 no necesariamente es más barato que otro cuyo precio alcanza los $10.000: la diferencia puede explicarse por el ratio, es decir, la cantidad de Cedears necesaria para representar una acción del exterior .

Por eso, antes de evaluar cuál de los dos instrumentos ofrece una mejor oportunidad, es necesario llevarlos a una misma unidad de comparación.

El ratio permite entender qué proporción de la acción representa cada certificado y calcular su valor equivalente. Veámoslo más de cerca.

Qué es un Cedear y qué indica el ratio

Un Cedear, sigla de Certificado de Depósito Argentino, es un instrumento que se negocia en el mercado local y representa una cantidad determinada de acciones de una empresa extranjera u otros activos que cotizan en el exterior, como ciertos fondos cotizados.

Esto permite que un inversor opere desde el mercado argentino instrumentos vinculados con activos internacionales. Aunque el Cedear se compra y se vende localmente en pesos, su valor está relacionado con el precio del activo original en el exterior y con la evolución del tipo de cambio implícito.

El ratio, también denominado relación de conversión, indica cuántos Cedears equivalen a una unidad del activo original. Por ejemplo, un ratio de 10 a 1 significa que diez Cedears representan una acción.

La relación puede variar según el activo

Algunos Cedears representan una fracción de una acción mediante un solo certificado, mientras que otros requieren acumular varias unidades para alcanzar el equivalente a una acción completa.

De manera aproximada, el precio de un Cedear en pesos surge de multiplicar el precio de la acción en el exterior, expresado en dólares, por el tipo de cambio implícito y dividir ese resultado por el ratio .

El tipo de cambio implícito es el valor del dólar que surge de comparar el precio del Cedear en pesos con el precio de la acción en dólares.

Igualmente, la oferta y la demanda del mercado local pueden generar diferencias respecto de ese cálculo teórico . También pueden influir la liquidez, el volumen operado, los costos y las diferencias temporales entre el mercado local y el mercado del exterior.

Como el ratio funciona como divisor, un ratio alto reduce el precio unitario del Cedear, mientras que un ratio bajo lo eleva. Por eso, el precio de un certificado refleja en buena medida la relación de conversión y no alcanza para determinar si un activo está caro o barato.

El precio unitario

Dos Cedears pueden tener precios unitarios muy diferentes y representar una exposición similar a acciones cuyo valor en dólares también es parecido. En consecuencia, comparar únicamente los pesos necesarios para adquirir una unidad puede inducir a error.

El precio unitario permite saber cuánto dinero hace falta para comprar una unidad del instrumento, algo que puede ser relevante para quienes tienen carteras pequeñas. Sin embargo, responde a una pregunta diferente de la que plantea el valor de la empresa o la conveniencia de la inversión.

Un Cedear con precio unitario bajo puede facilitar la construcción gradual de una posición, pero esa característica no significa que el activo esté subvaluado ni que tenga mejores perspectivas que otro. Para evaluar esas cuestiones es necesario analizar el activo subyacente y el objetivo de la inversión.

Qué revisar antes de comparar

Antes de poner dos Cedears lado a lado, conviene revisar varios elementos que forman la base de una comparación razonable.

El ratio vigente

El ratio suele figurar en la ficha del instrumento dentro de la plataforma del bróker y en la información oficial del mercado. Es importante confirmar que se está utilizando el dato correspondiente a la versión vigente del Cedear.

La relación de conversión puede cambiar ante determinados eventos societarios o cambios vinculados con el activo subyacente. Por eso, no conviene utilizar de memoria un ratio observado tiempo atrás ni copiarlo de una publicación antigua.

El precio de la acción original

El precio de la acción en el exterior, expresado en dólares, funciona como referencia para analizar el activo que respalda al Cedear. Dos certificados con precios unitarios similares pueden representar acciones cuyo valor internacional sea muy diferente.

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La comparación debe comenzar por identificar qué empresa o activo se encuentra detrás de cada Cedear. No es lo mismo analizar dos Cedears respaldados por empresas distintas que comparar dos certificados vinculados con activos equivalentes.

El tipo de cambio implícito

El tipo de cambio implícito surge de relacionar el precio del Cedear en pesos con el valor de la acción original en dólares y el ratio correspondiente. Puede contrastarse con el dólar contado con liquidación del momento para observar si el certificado cotiza con una diferencia respecto de esa referencia.

Esa diferencia puede estar vinculada con la oferta y la demanda, la liquidez o el momento en que se observan las cotizaciones. Por eso, el tipo de cambio implícito debe utilizarse como una herramienta de análisis y no como una garantía de que el precio volverá automáticamente a un determinado nivel.

Los costos de operación

Las comisiones del bróker y del mercado influyen en el resultado final de la operación. Cuando el monto invertido es pequeño, esos costos pueden representar una proporción relevante de la inversión.

También es necesario considerar los costos asociados con la compra y la venta. Un instrumento puede parecer conveniente por su precio unitario, pero perder atractivo cuando se incorporan las comisiones de entrada y salida.

La liquidez

La liquidez indica qué tan fácil resulta comprar o vender un instrumento a precios cercanos a los publicados. Un Cedear con poco volumen de operaciones puede mostrar una diferencia amplia entre el precio de compra y el de venta.

Ese spread puede afectar el precio efectivo de la operación. En consecuencia, no alcanza con observar la última cotización: también conviene revisar el volumen y las puntas compradora y vendedora disponibles en el mercado.

Cómo comparar Cedears en un solo paso

Una forma directa de comparar dos Cedears consiste en multiplicar el precio de cada certificado por su ratio. De esa manera se obtiene el valor aproximado en pesos de una acción completa equivalente.

El resultado es igual en ambos casos porque las dos acciones hipotéticas cotizan a 100 dólares y se utiliza el mismo tipo de cambio implícito de 1.000 pesos por dólar.

Esta conversión permite eliminar el efecto del precio unitario y llevar los dos instrumentos a una misma base. Luego, ese resultado puede compararse con el precio de la acción en el exterior.

Para obtener una referencia aproximada en dólares, se divide el valor equivalente en pesos por el tipo de cambio implícito.

El cálculo confirma que ambos Cedears representan, bajo los supuestos del ejemplo, una acción con un valor equivalente de 100 dólares.

Qué puede mostrar el precio unitario

El precio unitario indica cuánto dinero se necesita para comprar una unidad del certificado. Esa información puede ser útil para organizar una inversión, especialmente cuando se dispone de un monto limitado y se busca comprar cantidades enteras.

Sin embargo, el precio unitario no permite determinar por sí mismo:

Si la empresa está cara o barata.

Si la acción tiene mejores perspectivas que otra.

Si el Cedear ofrece una mayor rentabilidad esperada.

Si el activo es adecuado para el perfil del inversor.

Si existe suficiente liquidez para venderlo con facilidad.

Para responder esas preguntas es necesario analizar otros elementos, como el precio de la acción original, la evolución del negocio, los riesgos, la volatilidad, el horizonte de inversión y la composición general de la cartera.

Guía rápida para inversores principiantes

Identificar qué representa el Cedear

Antes de mirar el precio en pesos, hay que verificar qué acción o activo del exterior respalda cada certificado.

Buscar el ratio

La relación de conversión debe ubicarse en la ficha del instrumento y confirmarse con información actualizada.

Convertir a una misma unidad

Multiplicar el precio del Cedear por el ratio permite estimar el valor de una acción completa equivalente.

Comparar contra la referencia en dólares

El precio de la acción en el exterior y el tipo de cambio implícito ayudan a evaluar si el certificado cotiza cerca de su valor teórico.

Revisar la liquidez

El volumen operado y la diferencia entre las puntas de compra y venta permiten estimar la facilidad con la que se puede entrar o salir.

Sumar los costos

Las comisiones del bróker y del mercado forman parte del precio efectivo que paga el inversor.

Considerar los riesgos

El valor de un Cedear en pesos puede variar por el precio de la acción en el exterior y por el tipo de cambio. El resultado de la inversión depende de ambos factores.

Evaluar la cartera completa

La elección de un Cedear no debería analizarse de manera aislada, sino en función del plazo, los objetivos y el nivel de diversificación buscado.

Una comparación correcta empieza por el ratio

Comparar Cedears únicamente por su precio unitario puede llevar a conclusiones equivocadas. Un certificado que cotiza a menos pesos no necesariamente representa un activo más barato ni una mejor oportunidad de inversión.

Una comparación más razonable empieza por identificar el activo que respalda cada certificado, revisar el ratio y convertir los instrumentos a una misma unidad. Después corresponde analizar el precio de la acción en el exterior, el tipo de cambio implícito, los costos, la liquidez, el horizonte de inversión y la diversificación de la cartera.

El precio unitario puede ayudar a definir cuánto dinero se necesita para comprar una determinada cantidad de certificados, pero no responde por sí solo si el activo resulta conveniente. Esa evaluación requiere considerar el conjunto de factores que afectan el riesgo y el rendimiento potencial de la inversión.