Para un inversor argentino, sumar Brasil a una cartera puede plantear un problema operativo antes que financiero. Acceder directamente a la bolsa brasileña requiere resolver la apertura de una cuenta, el envío de fondos y la búsqueda de información sobre empresas que cotizan en otro mercado.

Los Cedears reducen esa distancia, porque permiten negociar en BYMA certificados vinculados con acciones de uno de los principales mercados de Latinoamérica desde una cuenta comitente local.

Dentro de la oferta brasileña, el consumo masivo ocupa un lugar clave y reúne compañías con negocios fáciles de identificar. Ambev participa en bebidas, Natura & Co Holding en cosmética y belleza, Magazine Luiza en retail y comercio electrónico, y Lojas Renner en indumentaria.

Las cuatro cotizan como Cedears en BYMA y ofrecen exposición a Brasil a través de distintos sectores de la economía del país vecino.

Compañías brasileñas disponibles en BYMA para invertir en Brasil

Brasil tiene una presencia creciente dentro de la oferta de Cedears de BYMA. La incorporación de nuevos certificados amplió el acceso local a compañías de sectores como bebidas, cosmética, comercio minorista, energía, bancos y telecomunicaciones.

Para un inversor argentino, esta alternativa permite analizar empresas brasileñas desde una cuenta comitente local, sin operar directamente en la bolsa de San Pablo.

Ambev (ABEV3), bebidas y consumo masivo en América Latina

Ambev tiene un ratio de conversión de 1:1 y concentra su actividad en la producción y comercialización de bebidas. La compañía es una potencia de bebidas con marcas como Brahma, Skol y Quilmes, además de otros productos de cerveza, gaseosas y bebidas sin alcohol.

Su presencia en toda América Latina se construyó a partir de operaciones propias, adquisiciones y acuerdos de distribución en distintos mercados de la región.

La escala de Ambev dentro del sector se explica por su posición en Brasil, uno de los principales mercados de consumo de América Latina, y por la amplitud de su portafolio.

La empresa también cuenta con una red de producción, distribución y comercialización que conecta sus marcas con supermercados, comercios minoristas, bares y restaurantes. Esa combinación de marcas reconocidas y alcance regional la ubica como una de las compañías brasileñas de consumo masivo con mayor exposición al segmento de bebidas .

Natura & Co Holding (NTCO3), cosmética y belleza internacional

Natura & Co Holding es una multinacional de cosmética y belleza dueña de marcas como Natura y Avon con una presencia histórica en Brasil y una red de consultoras, tiendas y canales digitales que le permiten llegar a diferentes perfiles de consumidores en varios mercados de América Latina.

En BYMA, Natura & Co Holding está representada por el Cedear NTCO3, con un ratio de conversión de 1:1. Para un inversor argentino, el Cedear ofrece exposición al sector brasileño de belleza a través de una compañía con marcas reconocidas y una estructura comercial que combina venta directa, distribución minorista y comercio digital.

Magazine Luiza (MGLU3), retail y comercio electrónico en Brasil

Magazine Luiza es una de las mayores cadenas de retail y comercio electrónico de Brasil. Su negocio combina una red de tiendas físicas con una plataforma digital y un marketplace, lo que le permite participar en la venta de bienes para el hogar, tecnología, electrodomésticos y otras categorías de consumo.

En BYMA, Magazine Luiza está representada por el Cedear MGLU3, con un ratio de conversión de 1:1. El Cedear ofrece exposición a través de una empresa que integra venta, marketplace y distribución en una misma estructura comercial.

Lojas Renner (LREN3), indumentaria y moda en Brasil

Lojas Renner es la mayor cadena de indumentaria de Brasil, además de contar con servicios financieros vinculados con su ecosistema comercial.

Su relevancia dentro del sector está en la escala de su red de locales, la cobertura nacional y la combinación de tiendas físicas con canales digitales. La empresa también trabaja con una propuesta de moda organizada por segmentos, atendiendo diferentes públicos como consumidores jóvenes y personas que buscan talles amplios.

Lojas Renner cuenta con más de 700 tiendas en Brasil, Argentina y Uruguay. En BYMA, está representada por el Cedear LREN3, con un ratio de conversión de 1:1.

Qué parte del consumo brasileño representa cada Cedear

Las cuatro empresas están vinculadas con el consumo, pero ofrecen exposiciones diferentes:

Ambev se concentra en bebidas y consumo masivo, con una presencia regional sostenida por marcas de cerveza y productos sin alcohol.

Natura & Co participa en cosmética, perfumería y cuidado personal, con marcas de alcance latinoamericano.

Magazine Luiza representa el retail de bienes durables y el comercio electrónico, apoyado en una plataforma digital y una red de tiendas.

Lojas Renner se enfoca en indumentaria, moda y productos asociados al estilo de vida.

Desde una cuenta comitente en Argentina, el inversor puede operar estos Cedears a través de una Alyc autorizada.

El procedimiento general consiste en transferir pesos o dólares a la cuenta, buscar el ticker correspondiente en la plataforma, indicar la cantidad y el precio de la orden y esperar la liquidación de la operación.

Los certificados se negocian en BYMA y quedan registrados en la cuenta del inversor, mientras que el ratio 1:1 establece la relación con la acción brasileña representada.