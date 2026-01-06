El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este martes en el mercado oficial de cambios. Esta vez, unos u$S 40 millones y el Tesoro embolsó la misma suma, que luego fueron a las reservas del BCRA. En total, el Gobierno se hizo con unos u$s 83 millones y las reservas brutas alcanzaron los u$s 44.187 millones.

Así, metió primera en el marco del nuevo plan de política monetaria a solo tres días del vencimiento de deuda que deberá enfrentar este viernes por unos u$s 4200 millones.

Fuentes del mercado revelaron a El Cronista que el BCRA estuvo comprando en niveles de $ 1466, algo por debajo de los $ 1467,5 que marcó el mayorista al cierre.

Esto sucedió en una jornada en la que el mercado registró un poco más de actividad que en la rueda previa, en la que se operaron unos u$s 400 millones.

Según estimaciones privadas, este martes se operaron unos u$s 578 millones en el mercado oficial, por lo que el BCRA compró en forma directa alrededor de un 7% del volumen total y el resto lo embolsó el Tesoro en bloque.

En el marco del inicio del plan de acumulación de reservas que inició el BCRA, el mercado encendió alertas respecto de lo que sucederá con las tasas.

De hecho, un informe de Balanz sostuvo que “la suba de las tasas a un día continuó durante la semana pasada impactando en los instrumentos en pesos". Detallaron que la situación de liquidez continuó ajustada y se reflejó en una tasa de caución que llegó a operar en niveles cercanos a 100% hace apenas una semana. El viernes la tendencia fue a la baja y operaron en 52% promedio y cerrando en niveles más cercanos a 20%.

Este martes, las tasas cortas siguieron bastante por encima de la inflación, en torno al 42%. “Todo el combo deteriora la liquidez del sistema. No parece muy sostenible en el tiempo, veremos como continúa el esquema y que novedades hay en estos días respecto al REPO del Tesoro para pagar los vencimientos del viernes”, advirtió la cuenta @Targetdelmercado en la red social X.

El dólar controlado que se vio en los últimos días, pese al nuevo plan monetario y a las compras del Gobierno, hace que las tasas sigan en sendero a la baja, pero el mercado se mantiene atento a la dinámica en el actual contexto, que promete ser volátil.

“Creemos que la volatilidad en las tasas cortas podría continuar en el corto plazo. Con la alta demanda de dinero estacional continuando durante algún tiempo más, las tasas cortas no tendrán demasiado espacio para caer. Será clave lo que ocurra con la dinámica del tipo de cambio”, indicó Balanz.

Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, apunta en un sentido similar. “Creo que las tasas con toda esta volatilidad deberían volver a ubicarse cerca de 30% nominal anual (TNA), incluso un poco por encima, dado que, con esta presión sobre el tipo de cambio sin oferta de dólares, seguramente continúe la venta de activos en pesos que presione las tasas al alza, lo que debería incentivar a los bancos a subir la tasa de plazos fijos para aumentar el fondeo”, analizó

Gustavo Quintana de PR Operadores de Cambio, señaló también que, “las compras el BCRA liberan pesos, por lo que veremos si las tasas reaccionan y en qué nivel”.

A lo que Eric Paniagua, CEO y cofundador de Dekadrak Venture Capital, agregó que “las tasas van a tener cierta volatilidad en lo inmediato, producto de varios factores: el nuevo esquema cambiario y la relativa escasez de pesos que se evidenció hacia fin de año, dado que el esquema de efectivo mínimo para los bancos aún no ha cambiado y no hay licitaciones de pesos en estos días (recién será la semana que viene)”.

Por lo demás, espera que, “a medida que vaya avanzando el año, y las expectativas se alineen al escenario 2026, la tasa se estabilice y siga una senda más bien bajista”.