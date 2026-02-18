El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo para desatar la competencia entre las entidades bancarias. Por ello, es necesario que las personas que deseen resguardar sus ingresos de la inflación con esta herramienta financiera conozcan cuáles son las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país. Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual). Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los ahorradores depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios. Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la opción de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: