A partir de la última actualización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los distintos bancos que operan en el país muestran nuevas tasas para plazos fijos constituidos online y presenciales.

El informe disponible este miércoles, 8 de julio de 2026 permite comparar quién paga más, cuál es la TNA promedio y qué entidad ofrece el mejor rendimiento efectivo en 30 días.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 8 de julio?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 1.000.000 a 30 días Banco Nación 1,5833333 % $ 15.833,3 Santander 1,3333334 % $ 13.333,3 Banco Galicia 1,4583333 % $ 14.583,3 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,625 % $ 16.250 BBVA 1,5625 % $ 15.625 Banco Macro 1,625 % $ 16.250 Banco Credicoop 1,4583333 % $ 14.583,3 ICBC 1,4333333 % $ 14.333,3 Banco Ciudad 1,4166667 % $ 14.166,7 Banco Bica 1,8333333 % $ 18.333,3 Banco CMF 1,8333333 % $ 18.333,3 Banco Comafi 1,4166667 % $ 14.166,7 Banco de la Provincia de Córdoba 1,7291667 % $ 17.291,7 Banco de Chubut 1,5416667 % $ 15.416,7 Banco del Sol 1,75 % $ 17.500 Banco Dino 1,6666668 % $ 16.666,7 Banco Hipotecario 1,4166667 % $ 14.166,7 Banco Julio 1,5833333 % $ 15.833,3 Banco Masventas 1,5833333 % $ 15.833,3 Banco Meridian 1,875 % $ 18.750 Banco de Tierra del Fuego 1,5833333 % $ 15.833,3 Banco Voii 1,8333333 % $ 18.333,3 Bibank 1,75 % $ 17.500 Crédito Regional Compañía Financiera 1,9166667 % $ 19.166,7

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 19 % 20,7451 % Santander 16 % 17,22708 % Banco Galicia 17,5 % 18,97417 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 19,5 % 21,340758 % BBVA 18,75 % 20,448276 % Banco Macro 19,5 % 21,340758 % Banco Credicoop 17,5 % 18,97417 % ICBC 17,2 % 18,622854 % Banco Ciudad 17 % 18,389173 % Banco Bica 22 % 24,359658 % Banco CMF 22 % 24,359658 % Banco Comafi 17 % 18,389173 % Banco de la Provincia de Córdoba 20,75 % 22,841707 % Banco de Chubut 18,5 % 20,152123 % Banco del Sol 21 % 23,143932 % Banco Dino 20 % 21,939108 % Banco Hipotecario 17 % 18,389173 % Banco Julio 19 % 20,7451 % Banco Masventas 19 % 20,7451 % Banco Meridian 22,5 % 24,971637 % Banco de Tierra del Fuego 19 % 20,7451 % Banco Voii 22 % 24,359658 % Bibank 21 % 23,143932 % Crédito Regional Compañía Financiera 23 % 25,586376 %

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que finalice el plazo establecido, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.