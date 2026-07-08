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A partir de la última actualización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los distintos bancos que operan en el país muestran nuevas tasas para plazos fijos constituidos online y presenciales.

El informe disponible este miércoles, 8 de julio de 2026 permite comparar quién paga más, cuál es la TNA promedio y qué entidad ofrece el mejor rendimiento efectivo en 30 días.

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¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este miércoles 8 de julio?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 1.000.000 a 30 días
Banco Nación  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Santander 1,3333334 %   $ 13.333,3 
Banco Galicia  1,4583333 % $ 14.583,3 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  1,625 %  $ 16.250 
BBVA  1,5625 %  $ 15.625
Banco Macro  1,625 %  $ 16.250 
Banco Credicoop  1,4583333 %  $ 14.583,3 
ICBC 1,4333333 % $ 14.333,3 
Banco Ciudad  1,4166667 %  $ 14.166,7 
Banco Bica  1,8333333 %   $ 18.333,3 
Banco CMF  1,8333333 %  $ 18.333,3 
Banco Comafi  1,4166667 %  $ 14.166,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  1,7291667 %  $ 17.291,7 
Banco de Chubut  1,5416667 % $ 15.416,7 
Banco del Sol  1,75 %  $ 17.500 
Banco Dino  1,6666668 %  $ 16.666,7 
Banco Hipotecario  1,4166667 %  $ 14.166,7 
Banco Julio  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Banco Masventas  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Banco Meridian  1,875 %  $ 18.750 
Banco de Tierra del Fuego  1,5833333 %  $ 15.833,3 
Banco Voii  1,8333333 %  $ 18.333,3 
Bibank  1,75 %  $ 17.500 
Crédito Regional Compañía Financiera  1,9166667 %  $ 19.166,7 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  19 %  20,7451 % 
 Santander 16 % 17,22708 %
Banco Galicia  17,5 % 18,97417 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  19,5 %  21,340758 % 
BBVA  18,75 %  20,448276 %
Banco Macro  19,5 %  21,340758 % 
Banco Credicoop  17,5 %  18,97417 % 
ICBC  17,2 %  18,622854 % 
Banco Ciudad  17 %  18,389173 % 
Banco Bica  22 % 24,359658 %  
Banco CMF  22 %  24,359658 % 
Banco Comafi  17 %  18,389173 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  20,75 %  22,841707 % 
Banco de Chubut  18,5 % 20,152123 % 
Banco del Sol  21 %  23,143932 % 
Banco Dino  20 %  21,939108 % 
Banco Hipotecario  17 %  18,389173 % 
Banco Julio  19 %  20,7451 % 
Banco Masventas  19 %  20,7451 % 
Banco Meridian  22,5 %  24,971637 % 
Banco de Tierra del Fuego  19 %  20,7451 % 
Banco Voii  22 %  24,359658 % 
Bibank  21 %  23,143932 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  23 %  25,586376 % 
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Qué es un plazo fijo?

El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.

Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que finalice el plazo establecido, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.

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¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.