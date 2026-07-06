Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron mientras que se achicaron las compras al principal socio comercial del Mercosur. Con ese escenario, el déficit bilateral tocó la menor marca en lo que va del año, con u$s 40 millones en junio, muy por debajo de los niveles registrados un año atrás.

Los datos surgen del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en base a los datos oficiales de Brasil, que mostró que el intercambio total entre ambos países (suma de exportaciones e importaciones) alcanzó los u$s 2610 millones durante junio. El monto fue un 3,8% inferior al del mismo mes de 2025, aunque representó un incremento de 3,6% respecto de mayo.

La mejora del saldo comercial respondió a una combinación de factores. Por un lado, las exportaciones argentinas a Brasil crecieron 17,2% interanual, hasta los u$s 1285 millones, y acumularon así su cuarto mes consecutivo de aumento. Por el otro, las importaciones desde el país vecino retrocedieron 18,1%, al ubicarse en u$s 1325 millones.

El resultado también se reflejó en el acumulado del año. Entre enero y junio, Argentina registró un déficit comercial con Brasil de u$s 993 millones, una cifra muy inferior a los u$s 2951 millones del mismo período de 2025. En términos interanuales, el rojo bilateral se redujo un 66%, lo que muestra un cambio significativo en la dinámica del intercambio.

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Sectores que lideran exportaciones

El crecimiento de las ventas argentinas estuvo concentrado en algunos rubros puntuales. Según detalló la CAC, los productos que más contribuyeron al avance fueron los polímeros de etileno en forma primaria, el aceite bruto de petróleo y minerales bituminosos y el aluminio.

El dato refleja la mayor participación de sectores vinculados a la energía, la petroquímica y la industria metalúrgica en las exportaciones hacia Brasil, un mercado clave para la producción argentina.

En sentido inverso, la reducción de las importaciones estuvo explicada principalmente por una menor compra de vehículos de carretera, partes y accesorios para automotores, vehículos para transporte de mercaderías, automóviles para pasajeros y maquinaria y aparatos eléctricos.

Brasil sigue como socio estratégico

A pesar de la desaceleración del intercambio bilateral respecto de junio del año pasado, Brasil continúa siendo uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas.

Durante junio, Argentina se ubicó como el cuarto mayor proveedor del mercado brasileño, detrás de China, Estados Unidos y Alemania. A su vez, fue el tercer principal comprador de productos brasileños, sólo por detrás de China y Estados Unidos.