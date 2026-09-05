La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ya recibió media sanción en el Congreso, y ahora espera su tratamiento en el Senado. Se trata de una iniciativa clave en la estrategia financiera y política del Gobierno. Así lo hizo saber el vicepresidente del regulador monetario, Vladimir Werning, en la 47° Convención Anual del IAEF. También habló del tema en el marco del evento Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, quien confió en que se aprobará.

Werning aseguró que esta reforma “puede tener un fortísimo impacto en la economía” y tomó como ejemplo el caso de otras naciones. “Los países que avanzaron con reformas similares registraron, en apenas dos años, un impacto positivo equivalente a 10 puntos de la actividad”, dijo.

El funcionario señaló que, salvo la actual administración, todas las gestiones desde el fin de la Convertibilidad usaron al BCRA para financiar al Tesoro y dijo que la actual gestión busca que el regulador monetario se concentre únicamente en controlar la inflación y defender el valor de la moneda. Para ello, se propone “establecer límites más estrictos al financiamiento monetario del Tesoro”.

Según explicó Wering, “el proyecto resulta clave porque permitirá extender ‘de iure’ los cambios que la actual conducción de la entidad ya implementó de facto”. Y aseguró que el objetivo es que esos principios no dependan de una administración determinada, sino que queden incorporados de manera permanente a las reglas del Banco Central.

Sostuvo que la inflación funciona como un impuesto y representa una forma de confiscación sobre los ingresos y los ahorros. En ese sentido, afirmó que el proceso inflacionario acumuló un daño económico estimado en u$s 550.000 millones.

También aseguró que la remonetización de la economía ya comenzó, en un escenario en el que la base monetaria se mantiene estable. El funcionario explicó que el BCRA acompañará el aumento de la demanda de dinero, aunque sin forzar la incorporación de liquidez.

Bulrich: “Hay que tener paciencia”

Durante su participación en la Convención, de manera virtual, Bullrich también respaldó la reforma del BCRA y reconoció que, desde su rol en el Senado, deberá “tener paciencia ante los tiempos que demande su tratamiento”.

Además, agradeció al Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) por su colaboración en la elaboración de la iniciativa y confió en que su aprobación represente un paso clave para consolidar la baja de la inflación y el superávit fiscal, los dos principales ejes del rumbo económico oficial.

Por eso, aseguró que es un elemento clave en la estrategia del Gobierno.