A partir de la última actualización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los distintos bancos que operan en el país muestran nuevas tasas para plazos fijos constituidos online y presenciales. El informe disponible este martes, 21 de abril de 2026 permite comparar quién paga más, cuál es la TNA promedio y qué entidad ofrece el mejor rendimiento efectivo en 30 días. Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual): Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo fijo a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios. Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el capital depositado hasta que finalice el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para las personas que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: