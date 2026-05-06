Uno de los principales desafíos para los inversionistas es que el dólar tiene el mismo precio hace casi un año. En este sentido, el BCRA decidió bajar las tasas de interés de plazo fijo y así, muchos bancos ya pagan menos del 20% anual para depósitos mensuales. En este contexto, los ahorristas buscan cuidar sus pesos y evitar perder contra la inflación. Este viernes 24 de abril, las entidades financieras ya dieron a conocer sus ganancias para plazos fijos en pesos, en un contexto de tasas en revisión y competencia creciente entre bancos públicos, privados y digitales. Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual): Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita analizar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses. En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: