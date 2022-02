Pesce: "Esperamos tener tasas de interés positivas y que las del Tesoro se ubiquen por encima de las del BCRA"

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) revirtió las expectativas . El mero anuncio de entendimiento con el organismo internacional alcanzó para descomprimir, al menos de momento, la tensión cambiaria e impulsar una suba de los activos financieros locales. Sin embargo, y pese a que muchos de los interrogantes respecto del plan económico empiezan a despejarse, los mayúsculos desafíos que enfrenta la economía argentina permanecen latentes.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central (BCRA), se refirió a los principales puntos del acuerdo en una entrevista con El Cronista , en la que subrayó que el país evitó caer en una suerte de "precipicio cambiario" .

- ¿Qué efecto tendrá el acuerdo en el nivel de reservas y en materia cambiaria?

Creemos que se despejarán algunas incertidumbres y tendrían que cambiar las expectativas. Todo ello debiera llevarnos a tener niveles de importaciones más normales, a recuperar el crédito comercial y a conseguir un mayor financiamiento neto de organismos multilaterales. Con este conjunto, esperamos para 2022 un mejor resultado de la balanza cambiaria . Y en lo que respecta a reservas, estamos esperando que el FMI haga un desembolso al inicio del programa, que sería mayor que el vencimiento de marzo . Eso tendrá impacto sobre las reservas.

- ¿A ese desembolso se suma una ampliación del swap con China?

Es un tema que estamos negociando, planteando una ampliación de los montos y en el uso.

- El viernes dijo que con el acuerdo, la Argentina evitó caer en un precipicio cambiario. ¿Qué tan lejos estaba ese precipicio?

Haber entrado en cesación de pagos con el FMI hubiera sido una señal negativa . Allí es donde aparece esa imagen de precipicio. Lo que plantee no refería al corto plazo, sino que los vencimientos que había para 2022 y 2023 , de u$s 18.000 millones y u$s 19.000 millones respectivamente, que eran dos precipicios cambiarios que generaban incertidumbre.

- Dado el nivel de reservas netas, ¿estuvo contemplada en la negociación una devaluación del tipo de cambio?

No tenemos previsto un salto cambiario ni un cambio en nuestra estrategia cambiaria.

- ¿Qué nivel de depreciación del tipo de cambio trazan para este 2022?

No hacemos públicas proyecciones de devaluación ni de inflación. Sí hemos enunciado a principio de nuestra gestión la idea de sostener el tipo de cambio real . A esto, le agregamos colaborar con la política antiinflacionaria.

- ¿Pero el ritmo de crawling peg estará más pegado a la inflación que el año pasado?

Nosotros cambiamos el paso devaluatorio en la última semana de noviembre del año pasado. Pero precisiones sobre el paso no las hemos dado ni las vamos a dar.

- ¿Ve riesgos de cara a febrero?

Febrero va a ser tan complicado como siempre lo fue ese mes y como siempre lo son octubre y noviembre. Hemos podido sobrellevar esos momentos, no creo que este febrero sea la excepción . Para este febrero, el acuerdo con el FMI generará un cambio de expectativas. De todas formas, sabemos cómo afrontar este mes, que es difícil.

¿Hacia una flexibilización dEl cepo?

- ¿Puede el acuerdo con el Fondo marcar un horizonte de flexibilización del cepo cambiario?

Nosotros hemos producido flexibilizaciones de las regulaciones cambiarias, principalmente orientadas a atender obligaciones de las empresas productivas, tanto por la obtención de financiamiento externo como por el incremento de las exportaciones. Ahí es donde pondremos el acento hasta que el nivel de exportaciones permita otro tipo de flexibilización, pero ahí hay un largo recorrido.

- ¿Cuál sería el número de las exportaciones que se necesitan para que se avance con una flexibilización del cepo?

Unos u$s 100.000 millones. Pero del mismo modo que era muy difícil de predecir que el año pasado se iban a exportar u$s 78.000 millones, estamos viendo en qué nivel quedan las exportaciones de este año, si son u$S 80.000 o u$s 82.000 millones, pero nos vamos aproximando a la cifra que alguna vez planteamos.

- ¿No forma parte del acuerdo una modificación del esquema de restricciones cambiarias?

Puede que haya alguna mención, no hemos hablado estrictamente del tema. Pero es una convicción nuestra también. No es que estas regulaciones están porque nosotros las queremos, están porque las necesitamos. No es una cuestión ideológica o de voluntad nuestra, sino una cuestión de necesidad . La prioridad será primero atender las obligaciones que tienen que ver con el crecimiento y las obligaciones que tienen las empresas con el exterior .

- ¿Formó parte de la discusión con el FMI el nivel actual de brecha cambiaria?

La brecha nos preocupa a todos , pero tiene que ver con que existen restricciones y que esta es una economía dolarizada. A esos dos componentes hay que agregar que tenemos fondos del exterior que tienen en sus carteras títulos bajo ley nacional que no fueron reestructurados, ahí hay conjunto de presiones sobre ese mercado pequeño que es el contado con liquidación y el dólar Bolsa.

- ¿Y se mencionaron las intervenciones en ese segmento vía operaciones de bonos?

No, el Fondo no ha hablado sobre la intervención en el mercado de títulos , pero sí tenemos una meta de acumulación de reservas dentro del acuerdo que es contradictoria con esa intervención. Desde hace meses que no estamos interviniendo en ese mercado .

- ¿Respecto de esa meta de acumulación de u$s 5000 millones de reservas, incluyen los DEG que devolverá el FMI este año?

Son cuestiones que se están negociando . Pero ahí entran en juego los DEGs que va a desembolsar el Fondo en 2022 y los vencimientos que tenemos este año con el FMI. De todo ese juego quedaría un neto que habría que ver cómo se incorpora a la cuenta de reservas que estamos negociando con el FMI.

Adicionalmente va a haber un desembolso de u$s 4300 o u$s 4500 millones de los DEG´s que ya recompramos. El programa viejo tiene vencimientos por u$s 40.000 millones y vamos a recibir financiamiento por u$s 44.500 millones. Esos u$s 4500 millones podrán aplicarse a los pagos de intereses, cubren unos tres años.

Sobre el dólar blue

- ¿Qué análisis hace de los movimientos recientes del dólar blue?

Es un mercado absolutamente incierto. Cualquier exceso de demanda o de oferta lo mueve para cualquier parte, lo vimos en los últimos días.

Definiciones de tasa

- ¿Se proyecta alguna nueva modificación de la tasa de referencia?

Estamos en una etapa de transición en la que los bancos están sustituyendo unos instrumentos por otros y estamos esperado que termine ese proceso para ver si hacemos algún otro cambio en la tasa de interés . También estamos esperando ver que terminará resultando de la inflación del mes de enero.

- Algunos economistas marcaron que con esta estrategia se buscaba impulsar la demanda de instrumentos del Tesoro.

No, para eso era más eficaz el esquema anterior, que direccionaba más a que los bancos tomaran títulos públicos.

- ¿Puede a partir del acuerdo con el FMI haber mayor coincidencia del BCRA y el Tesoro en las subas de tasas?

Hasta ahora el Tesoro no las ha subido, y nosotros sí lo hicimos. Tenemos diálogo y coordinación con el Ministerio de Economía, pero las tasas de interés en el mercado financiero las fijamos nosotros .

- ¿Pero cómo se impulsa el financiamiento del Tesoro si las tasas que ofrece no son más altas que las del BCRA?

Las tasas de interés de las Letras a descuento que paga el Tesoro están por encima de la tasa de los plazos fijos tanto de empresas como de personas físicas. Ahí habría una diferencia de tasas si el inversor decidiera comprar títulos públicos ganaría más que colocándolo en un plazo fijo. Nosotros esperamos tener tasas reales de interés y que las tasas del Tesoro se ubiquen por encima de las tasas del BCRA .

- ¿Cree que este último aumento es suficiente para que las tasas queden por encima de la inflación?