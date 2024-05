Los turistas ya no podrán abrir cuentas bimonetarias en el país

El directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó derogar la posibilidad de que los turistas puedan crear cuentas bimonetarias en el país, que estaba vigente desde finales de 2021, mediante la Comunicación "A" 8006 .

La entidad monetaria dispuso " dejar sin efecto las disposiciones relativas a la ‘Caja de ahorros para turistas' contenidas en el punto 3.12. de las normas sobre ‘Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales'" .

De esta manera, ya no estará disponible el instrumento lanzado durante la gestión de Miguel Pesce al frente del BCRA, que no tuvo los resultados esperados, ya que no se registró ninguna cuenta abierta desde su puesta en marcha en octubre de 2021 hasta la fecha.

BCRA

La finalidad de las cuentas bimonetarias

El objetivo de la iniciativa era que los turistas pudieran abrir una cuenta en la modalidad virtual o cuando llegaran a la Argentina y la identificación de los titulares se llevaría a cabo mediante el pasaporte o documento de viaje.

La cuenta debía estar a nombre de una persona residente en el exterior.

Las cuentas estaban pensadas para que los turistas realicen compras en comercios en pesos en el país, tanto mediante tarjeta de débito como a través de aplicaciones de banca digital , y para realizar retiros de efectivo de moneda nacional. Además, también tenían habilitada la posibilidad de realizar operaciones financieras para el cambio de moneda.

Las acreditaciones de moneda extranjera debían realizarse mediante transferencias efectuadas desde cuentas de su titular en el país de origen o mediante depósitos de dólares en efectivo, hasta el importe total de u$s 5000.

En caso de que quedara saldo en la cuenta del cliente en moneda extranjera al finalizar su estadía la entidad debía transferirlo, en forma automática, a la cuenta en el país de origen y proceder a su cierre, no pudiéndose efectuar retiros de efectivo de moneda extranjera.