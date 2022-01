Pesce respaldó el acuerdo con el FMI y consideró que se evitó un "precipicio"

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, respaldó hoy el acuerdo que alcanzó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Es un acuerdo positivo porque no es un acuerdo recesivo", destacó.

El titular de la autoridad monetaria consideró que el acuerdo anunciado este viernes es "positivo" porque "prevé crecimiento económico" para el país. Además, afirmó que dicho acuerdo, sumado a una serie de estrategias, permitirá incrementar el nivel de reservas de la entidad durante este 2022 .

" Este es un acuerdo positivo porque no es un acuerdo recesivo , es un acuerdo que prevé crecimiento, que no prevé ajuste del gasto, que prevé crecimiento en el gasto de capital, que prevé que se continuará con los ajustes previstos de Ley para jubilaciones y pensiones, así que creemos que es un buen acuerdo y se diferencia claramente de la historia que ha tenido la Argentina con el Fondo Monetario Internacional", dijo Pesce en declaraciones a radio Con Vos.

Para el presidente del Central, previo al acuerdo la Argentina se enfrentaba a " dos precipicios insalvables" . Es que según argumentó, "todo el mundo hace referencia al vencimiento que teníamos en enero, que estamos pagando ahora de u$s 717 millones, pero en marzo teníamos u$s 3000 millones de capital y sobre fin de año se sumaban u$s 15.000 millones más".

" Era un precipicio que teníamos que salvar y el año que viene se repetía el mismo fenómeno . Era absolutamente impagable, representaba el 30% de nuestras exportaciones. Tener ese precipicio en el balance cambiario, en el balance de pagos, era absolutamente imposible de afrontar ", afirmó.

El titular de la autoridad monetaria expresó también que ahora espera "que el programa se cierre durante el mes de febrero y el vencimiento de marzo ya entre dentro del programa". Es que en caso de que eso ocurra, el pago de capital correspondiente al tercer mes del año podría hacerse "con los desembolsos que vamos a recibir por el acuerdo de facilidades extendidas".

Reservas

Durante la entrevista, Pesce se refirió también a la estrategia para acumular reservas este año . "Tenemos por un lado el resultado del balance cambiario, por otro lado un aporte inicial del Fondo que va a mejorar nuestras reservas y por otro lado los organismos multilaterales de crédito que también esperamos que aumenten el saldo neto positivo durante este año ", explicó.

"Lo que ha ocurrido en el año 2021 es que ha habido una disminución del financiamiento comercial a la Argentina, que se recibe por las importaciones y las exportaciones, y esperamos que ese financiamiento luego del acuerdo con el Fondo se restablezca en cifras normales, entonces todo ese conjunto va a dar un incremento de reservas para el año 2022", aseguró.

Acerca del swap con China, dijo que "el presidente (Alberto Fernández) estará visitando China en breve y siempre trabajamos con nuestros colegas del Banco Central de China para mejorar las condiciones de ese acuerdo".

"Esperamos mejorar las condiciones de desembolso del swap que tenemos con el banco de China pero estas son negociaciones que tenemos permanentemente", agregó.

Menor asistencia al Tesoro

Sobre la reducción de la emisión monetaria anunciada este viernes por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente del BCRA sostuvo que "estaba previsto en el Presupuesto ya una baja de la emisión para financiar al Tesoro Nacional, y eso era un objetivo que nosotros también estábamos buscando".

"La reducción de la emisión estamos terminando de hacer algunos ajustes pero va a estar en el orden de 1% del producto", detalló.

Dólar blue y brecha

En otro pasaje de la entrevista radial, Pesce dijo que el dólar blue "tendría que bajar hasta alinearse con el tipo de cambio oficial" . Es que según dijo, "en el mercado de cambios oficial se operan entre 800 y 1000 millones de dólares diarios, en el contado con liquidación se operan entre 40 y 60 millones de dólares y en el dólar ilegal las operaciones son del orden de 2 millones de dólares diarios".

Para Pesce, estos últimos dos mercados "son claramente especulativos". Operan "con pequeñas cifras de cambios pero indudablemente la certeza de un acuerdo con el Fondo influye positivamente en las expectativas, y aquellos que especulaban con comprar dólares buscando alguna rentabilidad van a revisar esa estrategia".