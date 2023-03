Otra vez en rojo: los bonos se desploman casi 30% desde febrero

Los bonos en dólares inician el martes a la baja, en medio de una fuerte pérdida de reservas por parte del BCRA en las últimas semanas y por el programa de venta de bonos en dólares por parte del Gobierno.

La deuda local se distancia de la dinámica de emergentes y profundiza la baja.

El riesgo país se sostiene por encima de los 2500 puntos y mira de reojo los 2600 puntos.

Se disparan las tasas de los bonos CER. por qué no seducen al mercado pese al alza de la inflación



Quién tiene los bonos en dólares que van a desaparecer después del canje de deuda



Apertura bajista en los bonos

Los bonos argentinos vuelven a abrir en rojo el martes. Todos los tramos de la curva argentina retroceden, con pérdidas de 0,75% en el Global 2029 y bajas de 0,83% en el Global 2030.

Los bonos del tramo medio caen 0,76% en el Global 2035 y 0,69% en el Global 2038.

Por su parte, los bonos con vencimiento a 2041 y 2046 también retroceden, marcando pérdidas de 0,78% y 0,81% respectivamente en la apertura.

En lo que respecta a los bonos de ley local, estos también abren en rojo, con pérdidas de entre 0,5% y 0,7 por ciento.

Los bonos acumulan pérdidas de entre 5,9% y 7,6% en la última semana, a la vez que muestran bajas de entre 18% y 21% en el último mes.

Desde el techo de febrero, los Globales caen entre 24% y 28 por ciento.

Preocupan las reservas

Los factores que explican las bajas en los bonos argentinos son fundamentalmente cuestiones locales.

Por un lado, al mercado le preocupa la pérdida de reservas que está enfrentando el Gobierno.

Los inversores notan que la Argentina tiene menos recursos para pagar la deuda, y por lo tanto esta se torna más riesgosa.

Esto implica precios más bajos, paridades más deprimidas y tasas más altas.

La pérdida de reservas es importante, en un día en el que ayer el BCRA volvió a vender divisas por u$s 95 millones.

Según Facimex Valores, ayer el BCRA alcanzó 15 ruedas consecutivas con ventas, fenómeno que solo ocurrió 10 veces en los últimos 20 años.

"Las ventas acumulan u$s 1237 millones en las últimas 10 ruedas, siendo la mayor racha vendedora desde noviembre de 2019. Con estos registros, las ventas acumulan u$s 2600 millones en el año y ya representan el peor arranque de año desde 2003 (no contamos con datos anteriores). La dinámica se explica en gran parte por el hecho de que la liquidación del agro también está en mínimos desde 2003 en moneda constante", comentaron.

Desde Portfolio Personal Inversiones también alertan que el problema de flujos y stocks en el que fue metiéndose el BCRA desde mediados de eneros sigue agravándose y luce sin final aparente en el cortísimo plazo.

"Tras vender u$s 587 millones en los cuatro días hábiles de la semana pasada y el récord de u$s 735 millones en la semana móvil terminada el 22 de marzo pasado, el BCRA comenzó la semana con ventas por u$s 95 millones. Lo más importante dentro de esta sangría, que sigue ostentando el récord para un mes de marzo con cepo y el peor saldo desde la salida de la convertibilidad, es que la dinámica se ha acelerado", dijeron.

Desde PPI remarcan que esto se observa en ventas por u$s 136 millones según la media móvil de cinco días (semana), por u$s 124 millones acorde a la media de diez días (proxy de quincena) y a u$s 75 millones en el caso de la de 20 días (proxy de mes).



La pérdida de dólares de las últimas semanas hizo que las reservas netas toque mínimos desde marzo de 2022, previo al primer desembolso del FMI.

Según Facimex Valores, la medida de reservas netas del FMI cerró ayer en u$s 2900 millones.

Además, dijeron que una medida alternativa de reservas netas que mira el mercado (que mide las variables a tipos de cambio corrientes y resta encajes, swaps, repos y SEDESA) se ubicó en u$s 1100 millones.

"La dinámica reciente es negativa y el BCRA se alejó de la meta trimestral. Incluso si la meta del primer trimestre de 2023 finalmente se redujera en u$s 3500 millones y se aplicara el ajustador por falta de desembolsos de organismos internacionales, el BCRA igualmente necesitaría acumular u$s 626 millones hasta el viernes", dijeron.

La venta de bonos agrava la situación

Además de la perdida de reservas, el programa de venta de bonos también afecta a la deuda.

El precio promedio ponderado de la deuda se ubica en u$s 25,48 frente a los u$s 25,55 del viernes.

En lo que va del mes, este indicador acumula un descenso de 19% para situarse nuevamente en niveles de finales de noviembre.

El mercado sigue esperando que, ante el anuncio de la venta de los Bonares por parte del sector público, se amplíe el spread por legislación.

Desde Delphos Investment remarcaron que el aumento del spread entre legislaciones en este caso 2035 es algo inevitable y eso se manifiesta en la diferencia actual de las cotizaciones que se ubica por encima del 8 por ciento.

"Es la segunda vez que se alcanza este nivel desde la reestructuración, donde la primera fue aquel momento de incertidumbre que se vivió en el periodo de mayo y julio del año pasado".

Desde PPI también esperan una ampliación del spread por legislación a partir de la medida del Gobierno.

"Ante el anuncio del programa de la deuda en dólares del sector público consideramos que el spread por legislación debe ampliarse, especialmente en los vencimientos que más tenencia tienen los organismos públicos", dijeron.

Por su parte, Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen, espera que haya un impacto en el spread por legislación, aunque de manera transitoria.

Por un lado, Mazza explica que el impacto inicial debería ser una ampliación del spread a causa de la medida.

"Primero vamos a ver una aparición de mucha oferta en estos bonos, sobre todo por el FGS que principalmente está parado en el AL35. Esto va a ´inundar´ de papeles al mercado y el efecto que deberíamos ver, al menos en el corto plazo, es que el spread por legislación se amplíe", dijo.

Sin embargo, también aclaró que se esperan que generen nuevas regulaciones para crear mayor demanda de estos bonos y que vuelvan a ser utilizados para el contado con liquidación y el MEP. En ese sentido, eso debería amortiguar un poco el impacto de la ampliación del spread.

Finalmente, en cuanto a la medida principal, desde Adcap Grupo Financiero no ven problemas y remarcan que la misma apunta a reducir la deuda en dólares y cambiarla por títulos en pesos.

"Creemos que es algo positivo para el mercado, solo que no tiene efectos en el corto plazo. El objetivo de la medida es atender el corto plazo: vamos a tener potencialmente problemas de financiamiento en pesos, e impacto en la recaudación de impuestos. La medida provee una fuente de financiamiento y esa fuente, al atender la demanda en dólares, atacaría de alguna manera la suba del CCL. De repente puede haber un flujo de dólares y entonces lo Bonares no queden ahí para hacer bajar las paridades", dijeron.