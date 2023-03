Quién tiene los bonos en dólares que van a desaparecer después del canje de deuda

Sólo entre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS y el Tesoro están los u$s 4.000 millones de nominales de Globales que el Gobierno planea quitar de circulación.

Según los datos relevados por la consultora 1816, se espera un canje de alrededor de u$s 4000 millones de Globales por los nuevos duales 2036.

Tenencia pública

En cuanto a la tenencia pública de Bonares, creen que el número de todo el sector público excluyendo al BCRA estaría entre u$s 12.000 millones y u$s 15.000 millones de nominales, incluyendo los u$s 11.000 millones del FGS.

De acuerdo con el análisis, es muy improbable que el sector privado demande u$s 12.000 millones o u$s 15.000 millones de nominales simplemente por cambios.

Falta de compradores

Así como el plan de recompra de globales era de hasta u$s 1000 millones (valor de mercado) pero no se llegó a esa cifra por la restricción de la falta de reservas, parece probable que el plan de venta de Bonares de hasta u$s 15.000 millones de nominales no llegue a esa cifra por la restricción de falta de compradores.

Para llegar a estas cifras, 1816 identificó que hace dos meses uno de los directivos del FGS dijo en una nota de prensa que el fondo de la ANSeS había comprado en el mercado secundario en los últimos años u$s 1500 millones de nominales de GD30, u$s 118 millones de nominales de GD35 y u$s 215 millones de nominales de AL30.

A raíz de esto actualizaron sus números acerca de la tenencia de globales y Bonares de tres entes públicos: el FGS, el BCRA y el Tesoro. En este último caso, son cifras oficiales de recompra de globales durante enero y febrero de este año. En marzo, el Gobierno dejó de recomprar bonos.