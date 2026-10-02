Revolut quiere que los mexicanos dejen de depender de varias aplicaciones para resolver sus necesidades financieras y convertirse en su principal plataforma bancaria, una estrategia que va más allá de su nuevo plan Ultra y que busca ampliar progresivamente su oferta de productos.

Así lo explicó Sergio Gutiérrez, líder de estrategia de producto de Revolut, en entrevista con El Cronista, al señalar que la compañía trabaja para que sus clientes puedan concentrar sus operaciones financieras en un solo lugar.

“No somos el primer banco que tienen, pero en Revolut están trabajando para ser el último que necesitan”, afirmó Gutiérrez.

Una sola app para las necesidades financieras

La estrategia de Revolut parte de una idea: reducir la cantidad de aplicaciones que un usuario necesita para administrar su dinero.

De acuerdo con Gutiérrez, actualmente un cliente puede utilizar una institución para su tarjeta de crédito, otra para su cuenta bancaria y una más para invertir o realizar transferencias internacionales.

La apuesta de Revolut es integrar progresivamente estas necesidades dentro de una misma plataforma.

“Queremos simplificar todas las necesidades financieras del cliente en un solo lugar”, explicó el directivo.

El lanzamiento de Ultra representa una de las expresiones más claras de esta estrategia. El plan está dirigido principalmente a clientes con necesidades internacionales y una alta afinidad por los viajes, pero la compañía sostiene que la lógica detrás del producto puede extenderse al resto de su base de usuarios.

Ultra concentra beneficios como acceso ilimitado a salas de aeropuerto en más de 1,400 terminales a nivel global, datos móviles incluidos en el extranjero, Fast Track en aeropuertos, transferencias internacionales sin costo y beneficios asociados con viajes.

También contempla mejores condiciones de rendimiento para el ahorro y recompensas que pueden utilizarse para obtener millas, datos móviles y otros beneficios.

Revolut no quiere competir sólo por la tarjeta

La estrategia llega a un mercado mexicano donde los bancos tradicionales y digitales ya compiten por los clientes de mayores ingresos mediante tarjetas premium, millas, salas VIP, seguros y alianzas con aerolíneas.

Frente a estas alternativas, Revolut busca diferenciarse al integrar los servicios dentro de una misma aplicación.

Gutiérrez señaló que una de las diferencias está en que los beneficios no se quedan únicamente en la tarjeta de crédito.

“Sí existen otras propuestas en el mercado, pero normalmente son solo de crédito, con beneficios solo para crédito. Y aunque los tengas, no necesariamente te van a dar más rendimientos”, dijo.

La compañía también busca que el acceso a Ultra no dependa de una invitación.

“Cualquier persona que crea que ese beneficio va de acuerdo a su estilo de vida, lo puede adquirir”, explicó.

Otro de los elementos que Revolut destaca es la experiencia digital. Por ejemplo, un usuario puede localizar una sala de aeropuerto desde la aplicación, generar un código QR y utilizarlo para ingresar.

En el caso de los datos móviles, la compañía busca resolver otra necesidad de los viajeros: mantener acceso a internet para poder utilizar precisamente su aplicación bancaria cuando llegan a otro país.

“Tú llegas a otro país, tienes datos móviles, activas tus datos móviles y puedes transaccionar en tu banca”, señaló Gutiérrez.

Ultra será un nicho, pero puede abrir servicios para todos

Aunque Revolut busca competir por el segmento premium, la compañía reconoce que Ultra no será el principal motor de crecimiento de su operación en México.

Gutiérrez estimó que menos de 1% de los clientes de Revolut serán usuarios Ultra, por lo que la estrategia de la firma no depende de captar a este segmento.

“A nivel crecimiento, no es, digamos, la turbina más grande, pero a nivel propuesta de valor, creo que deja muy claro lo que es Revolut”, afirmó.

El objetivo es que los servicios desarrollados para los usuarios Ultra también puedan generar beneficios para clientes de otros planes.

Por ejemplo, un usuario estándar podría necesitar datos móviles durante un viaje internacional y contratar ese servicio desde la misma aplicación, aunque no tenga el plan premium.

“No cerramos la puerta para nada”, sostuvo el directivo.

De esta manera, Ultra funciona también como una forma de probar y desarrollar experiencias que posteriormente pueden incorporarse a otros productos de Revolut.

Un usuario con mayor uso de crédito

El comportamiento de los usuarios Ultra también muestra diferencias frente al resto de los clientes de la plataforma.

De acuerdo con Gutiérrez, más de 75% de los clientes Ultra tienen una tarjeta de crédito con Revolut, lo que refleja una mayor afinidad por este tipo de productos.

Además, estos usuarios presentan una mayor inclinación hacia las recompensas en millas frente a otras opciones disponibles dentro del programa.

Más de 50% de las redenciones de recompensas entre los usuarios Ultra se concentran en millas o datos móviles para utilizar en el extranjero, según explicó el directivo.

La diferencia no está solamente en el gasto. Los clientes Ultra también mantienen, en promedio, saldos más altos en sus cuentas y productos de rendimiento frente al resto de los usuarios.

Para Revolut, este comportamiento refuerza la idea de que existe un segmento de clientes que busca combinar crédito, ahorro y servicios internacionales dentro de una misma relación financiera.

La apuesta es convertirse en un banco global

Más allá del lanzamiento de Ultra, Revolut busca posicionarse en México como una alternativa para clientes que tienen necesidades financieras que cruzan fronteras.

Gutiérrez explicó que la empresa identifica dos grandes grupos: quienes ya cuentan con una relación bancaria y aquellos para quienes Revolut representa su primera experiencia con un banco.

Para los primeros, la compañía busca ofrecer suficientes productos para que progresivamente puedan concentrar una mayor parte de sus operaciones en la plataforma.

“Muy pronto la vamos a tener y yo no vería ninguna razón por la que un cliente de cualquier segmento necesite bajarse a otra aplicación para cubrir alguna necesidad financiera”, afirmó.

La meta, añadió, es que estas operaciones puedan realizarse mediante una experiencia completamente digital.

“Todas se van a poder cubrir con Revolut a través de un medio 100% digital, sin las fricciones y los vicios que existían en los medios físicos”, señaló.

Con esta estrategia, Ultra representa una puerta de entrada al segmento de clientes con mayores necesidades internacionales, pero la apuesta de fondo de Revolut es más amplia: construir una plataforma en la que el usuario pueda resolver desde sus operaciones cotidianas hasta sus necesidades financieras cuando cruza fronteras.

“Esta es la ilusión que tenemos, esta misión”, concluyó Gutiérrez.