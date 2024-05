Nuevos billetes del BCRA: cuándo entrarán en circulación

Hacia fines de la semana que viene llegarán desde China los nuevos billetes de $ 10.000. Una vez que el Banco Central reciba los billetes, los distribuirá a las casas matrices de las entidades, por eso en los headquarters del microcentro es donde primero estarán presentes para quienes retiren por caja.

Cada banco deberá adaptar uno por uno los cajeros automáticos para que puedan manejarse con los billetes nuevos, lo que tarda unos tres meses, al punto que todavía hay cajeros que no leen no sólo los últimos billetes de $ 2.000, sino hasta los de $ 1.000 de San Martín.

Por lo tanto, quien quiera encontrarse con los nuevos billetes deberá ir a la casa central y pasar por caja, ya que la idea es que estén en circulación para junio, mes de demanda de dinero por el pago del medio aguinaldo.

Nuevo CEO de un banco líder: quién se va y quién viene

Tras la baja de tasas, los fondos money market rotan sus carteras para sostener los rendimientos

Nuevo billete

Hay varias particularidades con este nuevo billete. En los últimos tres años, Casa de Moneda subcontrataba con Casa de Moneda de China, pero como hoy la Casa de Moneda está quebrada, el BCRA licitó internacionalmente con casa de Moneda de China y con Crane, una empresa de capitales suecos y estadounidenses.

El costo que se paga es muy competitivo: u$s 60 el millar, menos de la mitad de los u$s 125 que pagaba Alberto Fernández a Casa de Moneda, que subcontrataba con China, Crane, España y Malta.

Para Augusto Ardiles, la deuda de Casa de Moneda es de entre u$s 150 millones y u$s 200 millones en base a una primera aproximación de auditoría que hicieron en la transición entre el gobierno de Macri, donde él fue director, y el de Alberto.

Hilo de seguridad

A su criterio, tanto a los billetes de $ 10.000 como a los de $ 20.000 se les puso un hilo de seguridad demasiado sofisticado para el valor que representan, ya que a su criterio con la inflación que habrá, de acá a 18 meses valdrán la mitad de su valor de hoy, o sea u$s 5 y u$s 10.

El de $ 10.000 tiene el hilo de Crane y el de $ 20.000 de los alemanes, con lo cual se les podría haber puesto un hilo de no tanta calidad y así haber hecho un ahorro mayor.

La pregunta es qué se va a hacer con Casa de Moneda, si privatizarla o liquidarla. Dentro de la Ley Bases no figura entre las empresas a privatizar, pero sí podría convertirse en una sociedad anónima.

Para Ardiles, si la idea es que se pueda vender al mercado a un precio interesante, y no sólo por el valor de las máquinas, sino por el funcionamiento del negocio, hay que ponerla en valor.

"Si no le permitís recuperar el pasivo pagándole más caro los billetes, vas a tener que capitalizarla desde la Secretaría de Hacienda, pero es algo que el Gobierno no tiene intención de hacer al perseguir el déficit fiscal cero. Pero en los cuatro años de Alberto Fernández tuvieron el déficit, ya que nosotros la dejamos con superávit de u$s 120 millones según los flujos de mayo de 2020".

Gastos millonarios

Según sus cálculos, entre 2007 y 2015 por no imprimir billetes de mayor denominación, el gobierno de Cristina Kirchner terminó gastando u$s 639 millones de más.

"Ahora prácticamente duplicó su inoperancia, porque en esos cuatro años, entre 2020 y 2023, terminó gastando u$s 512 millones, cifra similar a los ocho años anteriores", revela.

Claro que imprimir un billete no se hace de un día para el otro, sino que es un proceso que demora al menos seis meses, aunque el de San Martín tardó un año y dos meses desde que fue anunciado, en mayo del anteaño pasado.

La pregunta que se cae de maduro es por qué se tardó tanto en tomar esta decisión. Todos los cuadros políticos y técnicos del BCRA y Casa de Moneda estaban de acuerdo con hacer billetes de $ 5000, pero Alberto y Cristina se opusieron.

No sólo para no convalidar una inflación mayor, sino para promover el consumo, porque psicológicamente un billete de mayor denominación lo restringe, y uno más chico lo promueve.