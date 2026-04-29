En 2025, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio informó la recuperación de 4.500 millones de yenes en efectivo extraviado, una cifra equivalente a casi 30 millones de dólares según las conversiones aproximadas difundidas en reportes internacionales. El dato volvió a poner el foco sobre el sistema de objetos perdidos de Japón, reconocido por su alto nivel de organización y por la frecuencia con la que ciudadanos entregan pertenencias halladas en la vía pública. Las cifras oficiales muestran que una gran parte del dinero recuperado fue encontrado en lugares públicos de alta circulación, como estaciones de tren, subte, supermercados y oficinas estatales. Según el balance publicado, más del 70% de las recuperaciones ocurrió en este tipo de espacios, donde existe una fuerte cultura de reporte y devolución de pertenencias. Además del efectivo, las autoridades recibieron cerca de 4,5 millones de objetos perdidos durante el mismo período, incluyendo documentos personales, licencias de conducir, billeteras y dispositivos electrónicos. Del total recuperado, alrededor de 3.230 millones de yenes fueron devueltos a sus dueños originales tras los procesos de verificación correspondientes. Otra parte del dinero fue entregada a quienes encontraron los objetos, ya que la normativa japonesa contempla una compensación económica en determinados casos cuando no aparece el propietario de inmediato. Los montos restantes pueden pasar a administración pública una vez cumplidos los plazos legales establecidos para reclamar los bienes. Entre los artículos más reportados aparecen: Las autoridades japonesas señalaron que también creció la recuperación de artículos considerados difíciles de rastrear, como accesorios tecnológicos pequeños y objetos de valor sentimental. Especialistas suelen vincular estos resultados con los altos niveles de confianza social y cumplimiento normativo que caracterizan al país. Distintos estudios internacionales ubican a Japón entre las sociedades con mejores indicadores de honestidad cívica, algo que se refleja también en la gestión de objetos perdidos y dinero encontrado en espacios públicos.