Los nuevos billetes del Reino Unido que presentan la imagen del rey Carlos III comenzaron a circular desde junio de 2024. No obstante, se requerirá un tiempo considerable para que se integren de manera habitual en las transacciones cotidianas. Emitidos por el Banco de Inglaterra, estos billetes coexistirán con aquellos que exhiben el retrato de la reina Isabel II, madre del actual monarca, quien falleció en septiembre de 2022. El reverso de los billetes, que incluyen, entre otros, al exprimer ministro Winston Churchill y la escritora Jane Austen, no ha sufrido modificaciones. En contraste, los billetes emitidos en Escocia e Irlanda del Norte presentan imágenes diferentes, excluyendo la del monarca. “Este es un momento histórico, ya que es la primera vez que hemos cambiado el soberano en nuestros billetes“, ha señalado el gobernador de la entidad central inglesa, Andrew Bailey. Los nuevos billetes fueron impresos el año pasado, tras la adecuación de los cajeros automáticos para que puedan reconocer los nuevos diseños. Según el banco inglés, el retrato del billete ha sido elaborado a partir de una foto tomada al rey en 2013. “Sabemos que el efectivo es importante para mucha gente y estamos comprometidos a facilitar billetes mientras haya demanda", añadió, de acuerdo a información de EFE. Los billetes más raros y valiosos del rey Carlos III son aquellos con números de serie extremadamente bajos, ya que estos son los más buscados por coleccionistas. Según el artículo de The Sun, los billetes con prefijo AA son los más valiosos de todos, aunque cualquiera que incluya una “A” en el prefijo puede valer mucho más que su valor facial. Para saber si tienes uno valioso en tu billetera, revisa el prefijo y los seis dígitos siguientes: busca combinaciones como AJ01 para £50, EH01 para £20, HB01 para £10 o CA01 para £5, especialmente seguidas de números muy bajos (000003 o similares). Estos billetes, emitidos recientemente, ya han generado un fuerte interés en el mercado secundario y podrían valer miles de libras si coinciden con los seriales más codiciados. Los números de serie bajos tienden a alcanzar precios récord en subastas porque representan las primeras impresiones de los nuevos billetes con el retrato del rey. En una subasta reciente de Spink and Son organizada para caridad por el Banco de Inglaterra, se vendieron varios ejemplares destacados. El más caro fue un billete de £50 con el serial AJ 01 000003, que se remató por £14.000. Otros ejemplos incluyen un billete de £20 con EH 01 000002 que alcanzó £7000 (350 veces su valor nominal) y varios £50 con números bajos consecutivos que se vendieron entre £4000 y £7500.