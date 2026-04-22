Aunque el dólar ha sido, durante décadas, la moneda predominante en los mercados internacionales, en los últimos años varios países han comenzado a tomar medidas para reducir su dependencia de la divisa estadounidense: desde prohibiciones directas hasta restricciones en transacciones financieras y comerciales. Europa no es ajena a la tendencia de desdolarización. Esta decisión responde a diversos factores, desde sanciones económicas hasta la búsqueda de una mayor autonomía financiera. A continuación, analizamos la situación en Irán, Corea del Norte, Bangladesh y Myanmar, naciones que han optado por restringir o eliminar el uso de la moneda estadounidense en sus economías. Durante años, Irán se ha enfrentado a una serie de sanciones internacionales que han limitado su acceso al sistema financiero global. Como consecuencia, el país ha implementado políticas para reducir su dependencia del dólar. Desde 2015, las autoridades iraníes anunciaron la prohibición del uso del dólar en transacciones internacionales, optando por monedas alternativas como el euro, el yuan chino y el rublo ruso. Esta medida busca no solo esquivar las sanciones, sino también fortalecer la economía nacional mediante la diversificación de sus socios comerciales y el uso de monedas alternativas. En Corea del Norte, el uso del dólar está estrictamente prohibido. El régimen defiende únicamente el uso exclusivo del won norcoreano para todas las transacciones dentro del país. Esta política responde a un control económico más amplio que busca mantener la estabilidad del régimen y minimizar la influencia extranjera en su economía. La prohibición del dólar también dificulta las operaciones comerciales internacionales, pero el gobierno norcoreano considera que los beneficios en términos de control interno superan las desventajas. Bangladesh también ha tomado medidas para reducir su dependencia del dólar en el comercio internacional. El país ha comenzado a utilizar el yuan chino para sus transacciones comerciales, especialmente en el comercio con China. Esta decisión responde a la intención de diversificar sus reservas de divisas y facilitar el comercio con uno de sus principales socios comerciales. Aunque el dólar sigue siendo utilizado, la tendencia apunta hacia una mayor adopción de monedas alternativas en el comercio exterior. Myanmar ha enfrentado sanciones económicas que han limitado su acceso al sistema financiero internacional. En este escenario, el país ha restringido el uso del dólar en sus transacciones, buscando alternativas que le permitan mantener el comercio y las operaciones financieras.