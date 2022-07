Nuevo cepo: una por una, todas las medidas que dispuso el BCRA para contener al dólar

El Gobierno ya reconoce que la falta de dólares es alarmante. Pese a la liquidación récord de divisas, el Banco Central muestra cada vez más dificultades para hacerse de esos dólares para robustecer sus reservas. Prueba de ello puede verse que solo este mes acumula ventas netas por u$s 980 millones, el peor julio de los últimos 20 años.

En ese contexto, el BCRA dispuso ayer una serie de medidas tendientes a contener esos dólares que se le escurren y, en paralelo, intentar frenar el precio del dólar blue y las cotizaciones financieras . Todas estas restricciones fueron oficializadas con la publicación de las Comunicaciones A 7551, 7552 y 7553.

A la caza de dólares de turistas

La primera de ellas dispuso que los turistas puedan vender hasta u$s 5000 al tipo de cambio financiero. La medida había sido adelantada ayer tras la reunión del gabinete económico y pretende captar parte de las divisas que los visitantes extranjeros ingresan al país.

Según estiman dentro del Gobierno, apenas un 16% de los u$s 1400 millones que los turistas ingresaron al país en el primer semestre del año se liquidaron a través del mercado formal.

Sin embargo, las dudas respecto de la efectividad de esta medida no tardaron en surgir. En primer término, porque los turistas deberán vender sus dólares en bancos o casas de cambio y presentar una Declaración Jurada en la que dejen constancia que en los últimos 30 días corridos no ha realizado operaciones que superen el equivalente a u$s 5000.

A efectos de agilizar la atención al cliente, detalló el BCRA, la entidad interviniente podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponibles en ese momento. Luego, el b anco o casa de cambio recién podrá concretar las operaciones con títulos valores hasta dos días hábiles después de ser encomendada por el turista no residente.

Por cada operación que la entidad realice por este mecanismo se deberá realizar un boleto a nombre del cliente dejando constancia del monto de moneda extranjera recibida y el monto en pesos entregado al cliente.

La burocracia detrás de toda esta operatoria luce como principal limitante para el éxito de esta medida . Pero incluso, en caso de que lo tuviera, la cantidad de divisas que sumaría el BCRA sería poco significativa en este contexto.

Otra duda que surge respecto de esta medida tiene que ver con que si el turista cambiara más dólares que los necesarios, luego no podrá recomprarlos por la misma vía, por lo que en caso de quedarse con pesos excedentes, alimentaría la demanda de dólares en el mercado informal, poniendo presión alcista sobre el dólar blue.



Cepo a los Cedear, las ON y critpomonedas

La Comunicación A 7552, por su parte, también dispuso que las personas físicas o jurídicas que acceden al mercado oficial de cambios tendrán un nuevo límite en lo que respecta a la tenencia de Certificados de Depósito Argentinos (Cedear).

El nuevo tope fijado por la autoridad monetaria es que las empresas que accedan al MULC no podrán tener en cartera Cedear por más de u$s 100.000. También, y al igual que ocurre con los títulos valores con liquidación en moneda extranjera, dispuso que estos instrumentos no podrán operarse ni en los 90 días previos ni en los 90 días siguientes al acceso al mercado oficial.

Respecto de la operatoria de Cedear, las empresas no solo deberán adecuarse a esta normativa, sino que deberán también vigilar que la cotización de los Cedear que tengan en cartera . Si el precio de sus Cedear sube y superan ese límite, deberán desprenderse de esos activos, explican desde el BCRA.

"Es para sacarle presión al CCL. El Cedear se compra en pesos pero el precio se forma tomando en cuenta no solo el valor del equity afuera sino también el precio del CCL. Cuando hay mucha demanda de Cedear, te pone el contado de punta. Por eso creo que con esta medida puede ser que la presión sobre el CCL baje ", analizan desde la mesa de trading de un banco local.

Pero el límite, agregan, no aplica solo a Cedear sino también a Obligaciones Negociables hard dollar. "Si compras esas ON ahora, como por ejemplo Tecpetrol que vence en diciembre, por los próximos 90 días no vas a poder acceder al MULC", marcan.

Misma suerte corrieron las criptomonedas. Quienes hayan tenido acceso al MULC -es decir, quienes compraron su cupo de u$s 200 del mes- no podrán realizar operaciones de compra-venta de criptoactivos en los 90 días anteriores o posteriores. Quienes decidan hacerlo quedarán exceptuados por ese período de acceder a divisas en el mercado oficial.

Una flexibilización y una aclaración

No todas las medidas fueron tendientes a endurecer el cepo cambiario. A través de la Comunicación A 7553, el BCRA dispuso una adaptación a a la Comunicación A 7532, que determinaba los nuevos límites para el sistema de pagos del comercio exterior.

A partir de esta adaptación se permitirá el pago de insumos en tránsito, que fueron embarcados en origen y hasta el 27 de junio de 2022, fecha en la que se había dictado la norma original.

Por último, fuentes oficiales del Gobierno desmintieron que estuviera en estudio implementar un tipo de cambio diferencial para el agro. "No hay nada de eso. Es parte de una especulación tendiente a forzar el mercado de cambio restringiendo la oferta de divisas. No se evalúa ninguna medida que implique mejorar ese tipo de cambio para el agro", indicaron.