Nuevo Bopreal a la espera de un decreto: cuándo será su lanzamiento

Hay alta expectativa en la plaza por cerrar otro capítulo de la deuda - una suerte de bomba - que dejó la administración de Alberto Fernández: por el feroz cepo imperante entonces, se frenó la autorización a empresas para girar dividendos al exterior. Con reservas negativas, Miguel Pesce, desde el BCRA, cerró ese canal lo que acentuó la recesión y dejó una deuda a la gestión Milei inicialmente estimada en u$s 10 mil millones.

Con el correr de las semanas, las empresas fueron transfiriendo al exterior a través del "contado con liqui" u otros mecanismos. ¿Cuánto queda por transferir de utilidades aún? El BCRA emitirá hasta u$s 3.000 millones en una nueva serie de Bopreal, pero en el mercado financiero estiman que no se alcanzará ese monto. "La mayoría de las compañías ya transfirió por diferentes opciones, eludiendo controles. Pero además suscribir el nuevo Bopreal implica comprar dólares a cerca de $1.460 lo que no es demasiado atractivo".

El tipo de cambio implícito del nuevo Bopreal dependerá del valor al que cotice en su debut. Esta cuarta serie, según diferentes analistas del mercado, debería cotizar al 80% de su valor o algo menos dado que vence después de la finalización del mandato de Javier Milei. Adherir a este Bopreal Serie IV y luego venderlo en el mercado es similar a hacerse de dólares a valores que rondan los $1.460. Con el valor actual del "contado con liqui" en $1.160, el bono del BCRA no es demasiado atractivo. De todas maneras, hay multinacionales con estrictas normas internas que no pueden acceder al "contado con liqui" y tampoco a otros mecanismos más baratos. De este tipo de empresas surgirá la demanda de Bopreal, la que se aguarda sea menor a los u$s 3.000 millones del límite previsto por el BCRA.

En las últimas semanas hubo ofertas de bancos de ON a seis meses, como la del Galicia, que era una posibilidad para empresas de girar dólares al exterior a su vencimiento. Y lo hicieron. La del Supervielle fue cancelada en medio de su colocación y el BCRA luego estiró el plazo mínimo para estas colocaciones a seis meses. Aún así, colocarse a seis meses puede ser mejor alternativa que los Bopreal.

Una baja demanda de Bopreal en esta nueva licitación tampoco es mala señal. Al contrario, la lectura sería que la mayoría de las empresas ya optó por transferir utilidades al exterior y al mismo tiempo no crece la deuda del BCRA. Recuérdese que los analistas tienen en la mira el nivel de reservas del BCRA y la deuda de la propia entidad. Del otro lado del mostrador, si se emiten u$s 3.000 millones de Bopreal implica que el BCRA retira pesos del mercado por cerca del 7% de la base monetaria, según consignara el economista Ramiro Castiñieira.

Desde el BCRA, señalaron a El Cronista que el lanzamiento de los Bopreal difícilmente se concrete esta semana porque hay varias normas que tienen que surgir, entre ellas un decreto desde la Casa Rosada. Tampoco hay apuro por concretarla desde la entidad que preside Santiago Bausili. Los mercados tras las elecciones se siguen recuperando con niveles de riesgo país que se acercan lentamente a los 600 puntos. Las emisiones previas de los Bopreal cotizan en altos valores cerca a los u$s 100 con rendimientos del 7% anual. La expectativa en la plaza es que toda la deuda de Argentina vaya subiendo de precio a la luz de la caída del "riesgo K", es decir la posibilidad de un retorno del kirchnerismo al poder. Las elecciones en los diferentes distritos juegan su rol. La próxima gran escala es PBA en septiembre.

