Nuevo billete de $ 10.000: cuándo estará en la calle y por qué se fabricó en China

El Banco Central puso en circulación del billete de $ 10.000. El nuevo papel de mayor denominación será distribuido de manera progresiva a las sucursales bancarias y cajeros automáticos de todo el país. No obstante, tardará un tiempo para que empiece a circular en la calle y esté disponible en las terminales electrónicas.

"El proceso hasta que llegue a las manos de la gente tardará varias semanas. Ahora, el Central repartirá los nuevos billetes a las entidades bancarias. Después, una a una, tendrá que reconfigurar los sistemas para que estos billetes estén disponibles en los cajeros automáticos", señalaron fuentes del BCRA ante El Cronista.

Las empresas y familias esperan que se acelere la llegada del billete a sus manos para facilitar las transacciones. Su uso representará una simplificación significativa, teniendo en cuenta que, hasta ahora, el de mayor denominación en la calle es el de $ 2000 y, tras de eso, hay pocos ejemplares circulando.



El Gobierno prevé que los primeros billetes de $ 10.000 empezarán a circular en la calle en junio, mes en el que crece la demanda de efectivo por el pago del medio aguinaldo. Por la adecuación de los sistemas, tardará varios meses para que estén habilitados en toda la red de cajeros automáticos tanto para extracción como para depósitos.

La fabricación de la primera tanda de estos billetes no contó con el sello de Casa de Moneda Argentina. El Central licitó y contrató directamente a China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPMC), imprenta estatal de ese país, sin pasar por la fábrica local. Probablemente, las próximas tandas también sean confeccionadas en el exterior.

En off the record, fuentes del Gobierno señalaron a este medio que los nuevos billetes no se fabricaron en el país porque el proceso de actualización tecnológica de Casa de Moneda no ha logrado terminarse debido a que acumula deudas con proveedores del exterior que vienen de la administración anterior.

"Aún no se sabe dónde se harán las próximas tandas de billetes, pero no creo que se hagan acá. Casa de Moneda está con deudas de contratos vigentes con los proveedores. No creo que esté en condiciones de asumir nuevas contrataciones", indicaron las fuentes.

Si bien China era uno de los países vetados por Milei para contrataciones con el Estado, según afirmó durante la campaña electoral, el país asiático fue el elegido para la fabricación de estos billetes por menores costos en comparación con la oferta de otros países. En base al mismo criterio, no se descarta que las próximas tandas tengan el mismo origen.

El Central indicó que el billete de $ 20.000 entrará en circulación en el último trimestre del año. Confía en que estas dos nuevos papeles faciliten las transacciones entre los usuarios, hagan más eficiente la logística del sistema financiero y permitan reducir significativamente los costos de adquisición de los billetes terminados.

Ambos billetes pertenecen a la familia "Heroínas y Héroes de la Patria" que anunció el Gobierno anterior en mayo de 2022. El de $ 10.000 cuenta con imágenes de Manuel Belgrano y María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia. En el de $20.000, estará la imagen de Juan Bautista Alberdi.

Respecto al billete de $ 10.000, la autoridad monetaria detalló que "la imagen de Belgrano es de un retrato atribuido al artista francés François Casimir Carbonnier, mientras que la representación de la heroína pertenece a la obra La Capitana, realizada por la artista argentina Gisela Banzer".