"No hay oferta", la explicación de los traders a por qué se disparó el dólar

"No hay oferta, no se están cerrando operaciones grandes. Las pocas que se concretan son por montos menores y te piden no menos de $ 238". Operadores y traders de la City porteña describen así el detrás de escena de la disparada del dólar financiero, que sigue avanzando con fuerza este lunes y ya alcanzó un nuevo récord histórico.

El dólar MEP vía GD30 avanza 3,2% y supera los $ 230. El contado con liquidación, por su parte, se dispara 4% y se ubica por encima de los $ 237. En ambos casos, las cotizaciones marcan nuevos máximos históricos, en medio de un contexto de elevada tensión cambiaria luego de la venta masiva de bonos en pesos atados a la inflación.

"No hay oferta. Los GD30 están muy ofrecidos. No hay prácticamente nadie comprando bonos con dólares ya sea para quedárselos como inversión o para venderlos contra pesos. Casi no se puede operar, no te cierran las operaciones y no hay precio, al menos no para cantidades grandes", explica Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) .

"Arrancamos la mañana sin offers, pero al mediodía ya había precios. Es un poco el coletazo del viernes, en que el BCRA salió a poner bid a la deuda CER, para lo cual tuvieron que emitir y eso se trasladó al contado con liquidación ", sumó Nicolás Lo Valvo, analista senior de Investment Ideas de Balanz.

"Es así. Pagan hasta $ 240 pero no hay oferta de dólares en ese segmento", coincide un trader de una sociedad de bolsa local. Y agrega: "No sé cómo harán para frenarlo. Imagino que para la licitación de fin de mes ofrecerán instrumentos muy cortos y tasas mucho más arriba que las de las últimas licitaciones. No sé si al nivel de las tasas que se pagan en el mercado secundario, pero por ahí".

Al respecto, Abdala reconoce que para la licitación de este martes, mucho menos exigente que la que deberá afrontar el Tesoro a fin de mes, la Secretaría de Finanzas "ya está ofreciendo más lo que el mercado le venía pidiendo".

"Mi impresión, viendo el abanico de instrumentos de la licitación de mañana y considerando que la deuda en pesos es la única fuente de financiación sin emitir más, es que van a hacer lo posible para mostrar mañana una muy buena performance y tratar de recomponer la situación", dijo.

Lo cierto es que el menú que ofrece el Tesoro para la licitación de este martes se compone de todos instrumentos con vencimiento en 2022.

Joaquín Pastor, economista de la consultora P&L advisors, explica que "el mercado se está ajustando a lo que pasa en el mercado de deuda en pesos". Es que según indica, "sin cambios en lo fiscal, y si no consiguen buen rollover voluntario y el no tan voluntario, no alcanza".

Ante ese panorama, Pastor advierte que al Gobierno le "quedarían dos alternativas: defaultear la deuda en pesos, algo que con Guzmán no parece estar en los planes, o pagar con impresión de pesos". Y en ese sentido, advierte: "Si van por la segunda, que tiene más probabilidad que la primera, implica que la brecha se va a ir un escalón más alto".

Según anticipó El Cronista, la de hoy sería una jornada desafiante en materia cambiaria. Es que quien rescató sus pesos el jueves de un fondo de renta fija se le acreditará hoy la plata, mientras quienes salieron el viernes deberán esperar hasta mañana. Ante esa perspectiva, se anticipaba que estos dos días serán claves para la demanda de dólar.

Esa presión, incluso, habría llevado al Gobierno a preparar nuevas intervenciones para los primeros días de esta semana. "Vamos a tener que volver a salir a bancar esta semana los activos en pesos, al menos el lunes y martes, como mínimo", indicaron desde el gabinete económico, en alusión al monitoreo minuto a minuto que harán sobre el precio de los bonos CER.