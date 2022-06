Día D para el blue y dólar Bolsa: cuántos pesos buscan dolarizarse

"Vamos a tener que volver a salir a bancar esta semana los activos en pesos, al menos el lunes y martes, como mínimo", advierten desde el gabinete económico, en alusión al monitoreo minuto a minuto que harán sobre el precio de los bonos CER.

Dólar pica en punta

El viernes los dólares financieros negociaron u$s 140 millones, un 50% más de lo que llegaron a negociar hace un mes. El temor del Gobierno es que parte de estos pesos se vayan a los dólares paralelos.

El CCL movió el viernes u$s 77 millones, contra u$s 64 millones del MEP y apenas u$s 5 millones del blue, que termina siendo una suerte de hermano mayor del informal, que le pone el precio.

Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management, advirtió que la industria de FCI sufrió rescates netos por $ 140.000 millones, incluyendo CER por $ 57.000 millones y los T+1 por $ 20.000 millones en los últimos 7 días hasta el jueves.

Quien rescató el jueves en un fondo de renta fija se le acreditará hoy la plata, mientras quienes salieron el viernes deberán esperar hasta mañana; por lo tanto, estos dos días serán claves para la demanda de dólar.

"Vamos a tener que volver a salir a bancar esta semana los activos en pesos, al menos el lunes y martes, como mínimo", advierten desde el gabinete económico, en alusión al monitoreo minuto a minuto que harán sobre el precio de los bonos CER.

Seguimiento

"Estos días son bravos. Además, los Estados Unidos están para atrás, lo que va a seguir impactando en activos emergentes ", admiten en el Gobierno, que prevé hacer hoy un seguimiento minucioso en la rueda de cómo evoluciona el precio del CCL y del MEP.

Las sociedades de Bolsa nunca tuvieron tantos rescates como el viernes pasado: "Mucho retail, que fueron los últimos en entrar a los CER y son los últimos en salir, se van por el efecto manada. Nos piden precio de MEP y cable", comentan los brokers, que temen que pueda llegar a haber un vacío de mercado en el dólar financiero, como ocurrió con los bonos CER: todos querían salir y nadie quería comprar.

Carry trade

"Pese a la caída del precio de los bonos CER, los inversores están ganando plata con el carry trade, entonces prefieren salir ahora y dolarizar las carteras", confían en las mesas, donde tienen casos de empresas que les dieron la orden de dolarizar la mitad de sus tenencias y la otra mitad pasarlas a las cuentas a la vista, para pagar aguinaldos.

"Hubo toma de ganancias del carry trade; necesidad de liquidez para afrontar pagos impositivos o aguinaldos; y percepción de mayor riesgo de reperfilamiento de la deuda en pesos", sostienen en Equilibra.

"Hubo toma de ganancias del carry trade; necesidad de liquidez para afrontar pagos impositivos o aguinaldos; y percepción de mayor riesgo de reperfilamiento de la deuda en pesos", sostienen en Equilibra.

Alerta CER

"El mercado tiene dudas acerca de la posibilidad de Finanzas de renovar sus vencimientos de deuda en pesos. Entre junio y septiembre, los vencimientos ascienden a $ 2,7 billones, de los cuales más del 70% corresponde a deuda CER y cuyos tenedores exigirán emisiones de deuda similares para renovarlos", agregan.

"Fue necesaria la intervención de la ANSeS y del BCRA, que apuntaló sobre todo el mercado de letras cortas (Lecer y Lede). Esto aportó liquidez al mercado y controló parcialmente el daño a la parte corta de la curva CER.

Ayelén Romero, de Rava, explica que estos instrumentos fueron muy elegidos por todo inversor minorista e institucional que buscaban una inversión en pesos vinculada con la inflación o por carry trade: "De igual manera, la expectativa inflacionaria continúa siendo alta y es cuestión de días para poder ver con claridad si la baja es momentánea o esta desconfianza devino en una rotación de carteras y salida de flujo".

BCRA y ANSES