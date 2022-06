ANSeS frena al dólar: cómo fue el negocio de la compra de bonos

Lisandro Cleri, subdirector Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, reconoció que el jueves pasado, por el desplome de los bonos CER, hubo una letra a 21 días que llegó a rendir 47% anual más que la inflación, tras lo cual se decidió salir al rescate y morigerar la escalada del dólar.

Retiros de empresas y dólar

Señaló que el volumen de ventas de estos bonos fue sostenido durante todo junio, pues -argumentó- los fondos de inversión reciben gran cantidad de retiros de empresas que tienen que hacerse de recursos para poder pagar Impuesto a las Ganancias, anticipos de impuestos y aguinaldos, por lo que siempre suele ser un mes de estacionalidad negativo, indicó el sábado en diálogo con "Ajuste Semanal", por AM1420.

El tema es que, como la vedette fueron los bonos CER, que tuvieron grandes rentabilidades, muchos inversores pusieron plata en fondos específicos atados a la inflación y en junio todos empezaron a hacer el retiro.

Catarata de rumores

"Hasta el miércoles estaba todo normal, pero en las últimas dos horas de la rueda hubo una catarata de rumores de distintos tipos que hizo que los compradores se corrieron, y los activos llegaron a caer 10%, con el mismo volumen operado", indicó Cleri.

Por el desplome de los bonos CER, hubo una letra a 21 días que llegó a rendir 47% anual más que la inflación. Entonces, fue que salieron desde el Estado a poner un piso a los precios, ya que eran ridículos.

Por ende, el Gobierno y la ANSeS sabían que el jueves muchos iban a salir a vender activos porque iban a ver la pérdida del 10%: "Ante esto, el Gobierno estuvo bien atento y estuvo comprando para evitar que los ahorristas absorbieran pérdidas ridículas, y se logró bancar", agregó.

Intervención

De todos modos, informó que el jueves fue récord de venta en todo el año, ya que el total operado en Bolsa y MAE fue de $ 130.000 millones en bonos CER. Sólo en Byma un día normal operan $ 3000 millones y el jueves fueron $ 25.000 millones.

El nivel de los retiros fue tal que desde el Estado trataron de poner un piso a los precios, confesó Cleri. Al estabilizar el precio, empezaron a haber otros compradores, que vieron oportunos esos precios.

"Es fundamental cuidar al inversor. Reperfilar la deuda sería una locura porque costará años luego reconstruir un mercado local, y se deberá cubrir el déficit con deuda externa", advirtió.

¿buen negocio?

En cuanto a la intervención del FGS, dijo que no fueron un jugador relevante, ya que intervinieron con menos del 5% de lo que movió la rueda: "Estuvimos muy concentrados a la mañana del jueves, cuando los precios fueron bajos, comprando $ 2500 millones a precios extremadamente bajos, y veremos una recuperación de estos bonos. De hecho, el patrimonio del FGS creció de u$s 37.000 millones a u$s 51.000 millones en este gobierno gracias a la inversión en bonos CER", concluyó.