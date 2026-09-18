Modernizar la forma de cobrar no es una decisión tecnológica: es una decisión comercial. El medio de pago que un negocio ofrece define la experiencia del cliente en el momento más concreto de la relación, cuando decide pagar. Y esa experiencia impacta en la percepción de la marca, en el ticket promedio y en la probabilidad de que el cliente vuelva.

Nave tiene tres soluciones de cobro pensadas para distintos tipos de negocio físicos. No son versiones mejores o peores entre sí, son respuestas distintas a necesidades distintas.

El punto de partida: qué tipo de negocio sos

Antes de elegir una terminal, tres preguntas concretas:

¿Tenés un local fijo donde recibís clientes? → Nave Point.

¿Operás en movimiento o en distintos puntos de venta? → Nave Mini.

¿Recién empezas a cobrar? → Tap.

Nave Point: para el comercio que recibe clientes en un punto fijo

Nave Point es la terminal de Nave para comercios clientes de Banco Galicia. Acepta tarjeta de débito y crédito, QR, contactless y NFC. Sin costo de hardware. Acreditación flexible en cada cobro.

Las ventas podés verlas desde el panel de control Nave o desde la terminal que muestra el detalle de todas las operaciones en tiempo real.

Para un local de ropa, una peluquería, un restaurante o cualquier comercio que atiende en un espacio fijo, Nave Point es la solución que convierte el cobro en un proceso ordenado y profesional.

Nave Mini: para el negocio que no opera desde un lugar fijo

Nave Mini es la terminal portátil de Nave Negocios para clientes Naranja X. Misma tecnología que Nave Point, tarjeta, QR, contactless, NFC, en un dispositivo compacto e inalámbrico que funciona de forma autónoma con WiFi o red 4G y los tickets son digitales.

Foto: Nave.

Para un técnico que trabaja a domicilio, un comerciante que atiende en distintos puntos o cualquier negocio donde el cobro tiene que seguir al vendedor, Nave Mini es la respuesta.

Tap: para el emprendedor que empieza o que no quiere hardware

Tap convierte un celular Android compatible en una terminal de cobro contactless. Sin dispositivo adicional, sin costo de adquisición. El cliente acerca la tarjeta o el celular y el pago se procesa en segundos.

Para activarlo: Desde la app de Naranja X , sección Negocio y Listo.

Es la solución para el emprendedor que recién empieza, el profesional independiente que cobra en distintas ubicaciones o cualquier negocio donde la simplicidad es la prioridad.

Lo que las tres tienen en común

Acreditación inmediata. Registro automático de cada cobro. Comprobantes digitales. Panel de control con el detalle de operaciones en tiempo real.

Un comercio que cobra con terminal, que emite comprobante digital y que puede confirmar el pago en segundos proyecta una imagen concreta: organización, confianza y profesionalismo. Esa percepción no se construye solo con el producto o el local, se construye también en el momento del pago.

Nave Point, Nave Mini y Tap son tres formas distintas de llegar al mismo resultado: un cobro que funciona bien, que queda registrado y que le da al cliente la seguridad de que la transacción se completó.