La transformación digital de ferias y emprendimientos en Argentina avanza sobre una base de conectividad sólida. Según el INDEC, en el cuarto trimestre de 2024 el 93,7% de los hogares urbanos contaba con acceso a internet y el 89,7% de la población de 4 años o más utilizaba esta tecnología. Eso no implica por sí solo una adopción masiva de los pagos digitales, pero sí reduce las barreras tecnológicas para incorporar billeteras virtuales, códigos QR y pagos con tarjeta.

En ese contexto, una de las preguntas más frecuentes de los vendedores que participan en ferias es si pueden cobrar con tarjeta sin depender de otro dispositivo. La respuesta corta es sí, con las condiciones correctas.

Cómo cobrar con tarjeta en ferias sin celular ni computadora

Nave Mini es la terminal portátil de Nave Negocios para clientes Naranja X. Funciona de forma autónoma: el comerciante ingresa el monto, el cliente paga con tarjeta, QR o NFC, y la operación se confirma en pantalla. No requiere estar conectada a un celular ni a una computadora.

Los tickets son digitales: el cliente puede escanear un QR para guardarlo en su teléfono, sin necesidad de papel.

Cobros seguros con tarjeta: cómo funciona una terminal portátil

El proceso de cobro con Nave Mini es simple. El comerciante ingresa el importe en la pantalla, selecciona el método de pago y el cliente acerca la tarjeta o el dispositivo. La confirmación aparece de forma inmediata.

Cada operación queda registrada en el sistema. El comercio puede revisar el detalle de sus cobros en tiempo real desde el panel de control y hacer el cierre de caja sin procesos manuales al final del día. En ferias donde el volumen de transacciones se concentra en pocas horas, esa trazabilidad es una ventaja operativa concreta.

Foto: Nave.

Ferias y comercios móviles: quiénes pueden aprovechar los pagos digitales

Nave Mini está pensada para comercios que se mueven: feriantes, vendedores itinerantes, profesionales que trabajan a domicilio y emprendedores que participan en eventos. Su diseño compacto y liviano permite trasladarla sin complicaciones y usarla en distintos puntos de un mismo stand.

No tiene costo de mantenimiento mensual. Las comisiones de Nave Negocios son públicas y podés consultarlas en navenegocios.ar/home/comisiones---nave.

El crecimiento de los pagos digitales en Argentina — las transferencias interoperables crecieron 40,7% interanual en cantidad durante 2025, según el BCRA, muestra que cada vez más compradores llegan a las ferias sin efectivo. Para los vendedores, tener una terminal que funcione de forma autónoma es la forma más directa de no perder esas ventas.