A medida que los métodos de pago evolucionan, también crece la exigencia de seguridad. El BCRA señaló que las transferencias inmediatas push aumentaron 25,6% interanual en cantidades en 2025 y que más del 61% se realizó desde o hacia una Clave Virtual Uniforme. Ese dato refleja el peso de billeteras y cuentas de pago en la vida cotidiana, y explica por qué una terminal portátil debe evaluarse tanto por su facilidad de uso como por la protección de los datos y la trazabilidad de cada operación.

Para muchos compradores y comerciantes, la pregunta es concreta: ¿qué tan seguro es pagar o cobrar con tarjeta en un dispositivo que no está fijo en un mostrador?

Terminal portátil de pago: qué protección ofrece al cobrar con tarjeta

Los pagos procesados a través de terminales como Nave Mini utilizan tecnología de tokenización: los datos de la tarjeta no se almacenan ni se transmiten en texto plano durante la transacción. En su lugar, se genera un código de uso único para cada operación, lo que reduce la exposición de información sensible.

EMVCo, el organismo técnico global que administra las especificaciones de pagos con chip, establece que los pagos contactless con NFC generan un código de seguridad de un solo uso por transacción. Ese mecanismo es el mismo que aplica en terminales de grandes cadenas y en cajeros automáticos modernos.

Foto: Nave, modificada con IA por El Cronista.

Para el comerciante, la verificación es simple: la terminal muestra si el pago fue aprobado antes de cerrar la venta. Si no aparece como aprobado, no hay que entregar el producto ni reintentar sin revisar primero el estado de la operación en el panel de control.

Pagos digitales en comercios: cómo adaptarse a nuevos hábitos de consumo

La seguridad en los pagos digitales no se limita a proteger los datos del cliente: también implica que el comercio pueda operar con certeza. Saber que cada cobro quedó registrado, que el cierre de caja es automático y que los comprobantes son digitales reduce el margen de error humano en la gestión diaria.

Nave publica sus comisiones de forma transparente en navenegocios.ar/home/comisiones---nave.