El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, explicó los motivos detrás de la decisión de flexibilizar el acceso al crédito en dólares y aseguró que el objetivo es avanzar en una mayor apertura, aunque de manera “prudente” para preservar la estabilidad del sistema financiero.

“Lo que buscamos es que se flexibilice, pero en un contexto bien prudente, porque logramos preservar el sistema financiero, pero hay trabas que ya no tienen sentido”, afirmó el titular del BCRA.

Bausili sostuvo que una de las claves pasa por aprovechar los dólares que los argentinos mantienen como ahorro y lograr que una mayor proporción de esos recursos pueda canalizarse hacia el financiamiento de la actividad económica.

“Los argentinos ahorran en dólares y creemos que hay sectores que pueden beneficiarse de este ahorro”, señaló.

El crecimiento de los depósitos y la remonetización

El presidente del Central destacó además el fuerte crecimiento que registraron los depósitos y lo vinculó con la posibilidad de profundizar el crédito en dólares.

“Los depósitos crecieron muy fuerte”, aseguró.

Para Bausili, este proceso cobra especial relevancia por el bajo nivel de monetización que todavía presenta la economía argentina, tanto en términos históricos como en comparación con otros países.

“En una economía que opera con un nivel de monetización muy menor al de tiempos pasados y al de otros países, creemos que es clave facilitar la remonetización en dólares para que se agilice”, sostuvo.

Los límites para prestar dólares

Bausili explicó que la flexibilización no implica eliminar las restricciones sobre el destino de los préstamos en moneda extranjera. Actualmente, los bancos pueden canalizar esos fondos principalmente hacia actividades exportadoras, aunque cuentan con un margen para financiar a otros sectores.

“Los bancos pueden prestar dólares al sector exportador y un 15% a sectores no exportadores”, explicó.

El titular del BCRA señaló que la regulación toma como referencia los parámetros internacionales contemplados por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) para economías bimonetarias, aunque aseguró que la Argentina adoptó criterios más conservadores.

“Hay parámetros que contempla el BIS en economías bimonetarias, pero nosotros los aplicamos un poco más estrictos porque vamos de a poco, de manera gradual”, sostuvo.

En ese sentido, Bausili buscó moderar las expectativas sobre el impacto inmediato de la medida y descartó que la flexibilización vaya a provocar un salto abrupto del financiamiento en moneda extranjera.

“No esperamos un boom de créditos en dólares”, afirmó.

Además, remarcó que tanto las entidades como los reguladores tienen presente la experiencia de la crisis de 2001 y los riesgos que supone prestar en moneda extranjera a sectores cuyos ingresos no necesariamente están dolarizados.

“Todo el sistema financiero conoce los riesgos y lo que pasó en 2001”, sostuvo Bausili.

Así, la estrategia del Central apunta a ampliar gradualmente la utilización de los dólares depositados en el sistema financiero para financiar a la economía, pero manteniendo límites prudenciales y evitando repetir los descalces de moneda que en el pasado generaron fuertes vulnerabilidades.

Política monetaria

Durante la conferencia, Bausili también trazó un panorama sobre la marcha de la economía y aseguró que el país atraviesa un proceso de “crecimiento económico moderado” luego de haber dejado atrás el estancamiento. Según explicó, la recuperación muestra una mayor heterogeneidad entre sectores y está liderada principalmente por las actividades exportadoras.

El titular del Central destacó además la fortaleza del sector externo y sostuvo que esa dinámica permite al organismo continuar con la compra de reservas. “El volumen de las compras del BCRA superó ampliamente las expectativas del mercado”, afirmó. También destacó el aporte del sector energético para reducir la estacionalidad en el ingreso de divisas: “Ya no estamos atados a la estacionalidad de los cultivos. El petróleo se produce todos los días”.

En materia de inflación, Bausili aseguró que se observa una “marcada reducción” en la tasa de abril, mayo y junio frente al período comprendido entre octubre y marzo. Además, se mostró optimista sobre el dato de agosto y señaló que las mediciones privadas anticipan una inflación menor a la registrada en julio.

Respecto de la política monetaria, descartó que el Banco Central vaya a adoptar una posición expansiva. “No hay que esperar una política expansiva hacia adelante. Va a ser contractiva”, afirmó. A la vez, sostuvo que actualmente el BCRA cuenta con “más herramientas y flexibilidad” y señaló que buscarán mantener estables las tasas de interés y sostener la demanda de dinero.

Sobre la reforma de la Carta Orgánica

Bausili también se refirió al proyecto para modificar la Carta Orgánica del Central. Entre los principales cambios, destacó la intención de limitar el financiamiento del BCRA al Tesoro, establecer restricciones sobre la transferencia de utilidades, hacer más difícil la remoción de las autoridades y evitar que las reservas puedan ser retiradas a cambio de letras intransferibles.

Sobre este último punto, aseguró que la propuesta retoma “los preceptos de la convertibilidad” para impedir que ingresen letras intransferibles al balance del Central sin el respaldo correspondiente. Además, cuestionó los mecanismos utilizados en el pasado para generar utilidades contables y afirmó que el objetivo de la reforma es “quitarle uso político” a esos recursos.

Por último, Bausili cuestionó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por la emisión de cuasimonedas. Aseguró que esos instrumentos “son ilegales”, sostuvo que los bancos no pueden aceptarlos y atribuyó la decisión del mandatario provincial a fines políticos. “Ojalá haya consecuencias legales”, afirmó.