La Junta General de Accionistas de la energética Naturgy aprobó el pago, a partir del 31 de marzo, de un dividendo adicional de 0,57 euros por acción, con cargo a los resultados de 2025, que se sumarán a las ya abonadas a cuenta durante el año pasado. Con esa suma, totalizan un dividendo de 1,77 euros por acción, y suponen un incremento de la retribución al accionista de más del 10% respecto al ejercicio anterior, dijo la empresa al comunicar la decisión en torno del balance del año pasado. “Se trata de una de las retribuciones más atractivas del sector”, indicaron en Naturgy, que en la Argentina distribuye gas natural en territorio de la Provincia de Buenos Aires, en 30 partidos del norte y oeste del AMBA. En el marco de la Asamblea de la Junta en Madrid se refrendaron cambios en el Consejo de Administración, donde fue designado como nuevo consejero Lars Bespolka, se renovaron mandatos de Jaime Siles y Ramón Adell; y el del propio presidente, Francisco Reynés, hasta 2030. Resultados del ejercicio 2025 Naturgy logró en 2025 un beneficio histórico de 2023 millones de euros cumpliendo con todos los compromisos adquiridos, incluso en un escenario energético que se deterioró en la segunda parte del año. Estos resultados se reflejaron también en la contribución a la sociedad a través del pago de impuestos y tasas por importe de 1272 millones de euros, mientras que los dividendos a los accionistas fueron de alrededor de 1676 millones. Transformación 2018-25 “Los resultados demuestran el esfuerzo continuo del equipo en conseguir el cumplimiento de todos sus compromisos en un entorno muy complejo. Ello se ha obtenido gracias a la mejora continua en las operaciones, una adecuada gestión de los riesgos y volatilidades, y una estricta disciplina financiera en la asignación del capital. Naturgy cumple 183 años de historia con el balance más sólido de su historia”, explicó el presidente de la compañía. Perspectivas 2026 Respecto al actual contexto de gran incertidumbre en el sector energético provocado por el conflicto en Medio Oriente, Francisco Reynés destacó que Naturgy no tiene exposición directa al conflicto al no aprovisionarse de gas proveniente de esta parte de la geografía. “Naturgy seguirá enfocada en la gestión activa del riesgo y la captura de opcionalidades, algo que en la coyuntura actual es aún más importante. Gracias a ello y a su buena posición estratégica y financiera, la compañía puede afrontar la incertidumbre del actual contexto energético y poder así cumplir sus objetivos para 2026”, ha avanzado. Sobre los últimos cambios en la estructura accionarial de la compañía, el presidente de Naturgy ha destacado la positiva evolución del free float, que en poco más de un año ha escalado desde el 10% hasta superar actualmente el 32%.