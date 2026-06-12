El buen humor volvió a inundar el Ibex 35. Quedaron atrás las sesiones dominadas por la cautela en la que los inversores prefirieron gastar sus euros con cuentagotas. Hoy abrieron sus billeteras y se lanzaron a comprar. Tanto, que está superando el récord histórico de 18.496 puntos que alcanzó el pasado 26 de febrero. Promediando la tarde la suba de Ibex 35 llega a los 18.641 puntos.

Esta subida se debe principalmente al Grupo Acciona. Mientras su matriz, Acciona, incrementa su valor en un 7,27%, su filial de renovables, Acciona Energía lo hace otro 10,08%. Aunque nada es lineal, y menos en la Bolsa. Repsol, cuyos títulos destacan con una subida desde comienzos de año del 41,78%, a las 15:20 de la sesión de hoy la petrolera encabeza las caídas con una desvalorización del 5,73%. ¿Por qué estos comportamientos tan dispares? Veamos las causas.

La familia Entrecanales, accionista de referencia del Grupo Acciona, espera recibir ofertas por su filial de renovables antes de agosto para así poder tomar una decisión sobre el futuro de la empresa el próximo mes de septiembre, cuyo comportamiento irregular prendió las alarmas entre los Entrecanales.

Las ofertas presentadas por Acciona Energía. Shutterstock

Las ofertas por Acciona Energía

En este contexto, Cinco Días y Expansión publicaron hoy que los fondos BlackRock (GIP), Blackstone estarían dispuestos a presentar sus ofertas por Acciona Energía. Pero no serían los únicos interesados. La lista se completaría con sociedades de enorme envergadura como Norges, Adia, Ardian, Blackstone, CDPQ, CPPIB, GIC, KKR u Omers, según los nombres que añadió Expansión.

En concreto, de lo que se estaría hablando es de un negocio de 11.000 millones de euros de acuerdo a la cotización actual. Monto que además incluye la deuda de la compañía y cuya deuda bruta asciende a unos 4.200 millones de euros, mientras que la neta se sitúa en poco más de 3.600 millones.

Según la agencia especializada Dow Jones Newswires, Acciona tendría previsto repartir próximamente información adicional sobre el negocio de la filial y sobre algunos de sus proyectos clave entre los potenciales compradores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX. Pixabay

Las opciones restantes para IBEX 35 a partir de los resultados

Si bien están abiertas distintas alternativas, la que toma más fuerza es la que habla de la entrada de un accionista con una participación minoritaria. Aunque tampoco se descarta una operación para hacerse con el control de la empresa o incluso la venta total. Otra opción, que los analistas no descartan, es que finalmente nada suceda y todo quede como hasta ahora.

Sin embargo la opción que pasa por una compra que no alcance el 30% del capital social, por lo que el comprador no está obligado a presentar una OPA por la totalidad de la compañía, hoy por hoy es la que tiene más fichas a favor.

“La venta total no es nuestro escenario central y la posible petición de ofertas para testar la valoración de mercado entra dentro de un proceso normal de revisión estratégica de una filial”, afirman los analistas de Banco Sabadell, quienes añaden que “en este sentido, desde nuestro punto de vista sería menos probable cualquier alternativa que impidiera a Acciona seguir manteniendo el control de Acciona Energía”. En otras palabras, desde la entidad catalana se descarta una venta total”.

Asimismo, para estos expertos en el escenario de una venta del 30% de la filial renovable a los precios actuales, implicaría para Acciona cerca de 2.100 millones de euros, esto es alrededor de un 26% de su deuda neta, y dejaría la ratio de apalancamiento en el entorno de las dos veces su Ebitda.

Las causas detrás del caso Repsol

La nueva esperanza de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y que ponga fin a la guerra que desde finales de febrero tiene al mundo en vilo, empuja a la baja el precio del petróleo. El crudo Brent cayó a primera hora de la mañana un 2,22%, hasta los 88,37 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas bajan un 2,12%, para fijarse en 85,85 dólares.

Para colmo, la desvalorización del petróleo pulverizó el posible efecto positivo el acuerdo entre Repsol y Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), líder global en energías renovables, por el que la compañía árabe adquiere una participación del 49,99% en una cartera renovable en España. La operación valora el portafolio en 849 millones de euros, permite reducir la deuda de la petrolera en 700 millones.

La cartera comprende 705 megavatios (MW) de capacidad operativa, incluyendo 13 parques eólicos (402 MW) y seis parques solares fotovoltaicos (303 MW), todos ellos puestos en operación en 2025 y en el primer trimestre de 2026. Además, el portafolio incluye más de 565 MW de potencial crecimiento mediante hibridación, que abarca eólica, solar y almacenamiento de baterías.

Este acuerdo forma parte de la estrategia renovable de Repsol, orientada a optimizar la estructura financiera del negocio, acelerar el crecimiento con socios estratégicos y rotar parte de su cartera. Se trata de la octava rotación de activos renovables realizada por Repsol, por un total de 3.850 MW tanto en España como en Estados Unidos. Actualmente, Repsol cuenta con 6.000 MW de capacidad renovable en operación.

Se espera que la operación se cierre a finales de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales.