Todavía no se ve luz al final del túnel. La morosidad de familias y empresas volvió a crecer en marzo y marcó un nuevo récord. La irregularidad del crédito al sector privado ascendió a 7% en los bancos, según informó este viernes el BCRA.

Se trató de un aumento de 0,3 puntos porcentuales con respecto a febrero y de una suba interanual de 5 unidades.

“El indicador de irregularidad de las financiaciones a los hogares aumentó 0,3 puntos porcentuales hasta 11,5% (+ 8,3 puntos interanual.) impulsado por el desempeño de los préstamos personales”, reveló el Informe de Bancos difundido por el BCRA.

Por su parte, el coeficiente de mora del crédito a las empresas aumentó 0,2 puntos porcentuales en marzo y llegó al 3,1%, con una suba interanual de 2,2 unidades. Los sectores más golpeados fueron construcción y comercio, que registraron una irregularidad del 5,9% y 4,6%, respectivamente.

El financiamiento al sector privado en pesos disminuyó 0,5% en términos reales, mientras que se incrementó 7,7% en dólares.

El sistema financiero mantuvo elevados niveles de cobertura con previsiones en el mes, las cuales representaron 90,1% de la cartera en situación irregular y 6,3% del crédito al sector privado. “El conjunto de entidades financieras continuó exhibiendo elevados niveles de previsionamiento al cierre del primer trimestre del año”, reveló el Central.

Considerando conjuntamente los niveles de exposición al riesgo de crédito, morosidad, previsiones y capital disponible, el agregado del sistema mantuvo una posición de cobertura relativamente elevada frente al riesgo de crédito asumido.

“El saldo de crédito en situación irregular neto de las previsiones totalizo sólo 1,5% de la RPC para el sistema financiero agregado, sin cambios de magnitud respecto del registro de febrero”, concluyó el informe.

La exposición del sistema financiero al sector privado aumentó 0,5 puntos, hasta representar 44,9% del activo total. Ese porcentaje estuvo explicado mayormente por el segmento en pesos, que alcanzó 34,9%. El saldo de crédito al sector privado en moneda extranjera totalizó el 10% del activo total del sistema financiero.

Por tipo de deudor, los préstamos a las empresas representaron 24,1% del activo total en el período, mientras que el crédito a las familias totalizó el 20,7%.