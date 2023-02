Meta de reservas complicada: anticipan un incumplimiento, pero el Gobierno aún guarda maniobras para revertir la tendencia

La dinámica en las reservas del BCRA este año está siendo mala. La entidad monetaria viene utilizando los dólares que tiene a disposición, lo cual provocó una fuerte contracción en el stock de reservas netas en el primer mes del año.

El BCRA pierde u$s 48 millones por día en los últimos días y deberá pasar a comprar entre u$s 75 millones y u$s 110 millones por día para alcanzar la meta con el FMI.

La baja en el stock de dólares, combinado con una perspectiva de menores ingresos del agro a causa de la sequía, hace proyectar a los analistas del mercado la dificultad de poder alcanzar el objetivo de reservas netas establecidas por en el acuerdo con el FMI para este trimestre.

Mala dinámica

El stock de reservas netas colapsó este año.



El BCRA debió afrontar compromisos de deuda con bonistas privados y con organismos internacionales, a la vez que la entidad monetaria viene perdiendo reservas en el MULC, combinado con la utilización de divisas para comprar deuda.

Estos factores hicieron que, en un mes, el stock de reservas netas caiga a la mitad en lo que va de 2023.

Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, señaló que la dinámica de reservas este año ha sido negativa para el BCRA.

"Desde el inicio del 2023, el BCRA ha tenido que vender cerca de u$s 520 millones en el MULC. A ese monto debemos sumarle cerca de u$s 480 millones del programa de recompra de deuda y pagos al FMI y demás organismos internacionales que suman aproximadamente unos u$s 4200 millones y el pago de los cupones de los bonos soberanos (ocurrido el 9 de enero) que demandó u$s 1021 millones", detalló.

Según distintos cálculos, actualmente el stock de reservas netas se ubica cerca de los u$s 4500 millones a u$s 5500 millones, mientras que el objetivo de metas revisada por el FMI actualmente es de u$s 7825 millones.

Esto quiere decir que el BCRA deberá comprar entre u$s 65 a u$s 85 millones todos los días de acá hasta fin de marzo, sumando u$s 2845 millones hasta esa fecha.

Dada la mala dinámica de compras de reservas este año, combinado con la perspectiva negativa hacia adelante en la liquidación del agro, el mercado se muestra cauteloso e incluso, negativo sobre la posibilidad de que el Central logre el objetivo.

Según los cálculos de Pablo Reppetto, head de research de Aurum Valores, el stock de reservas netas a fin de enero estaría rondando los u$s 4500 millones, mientras que la meta que puso el FMI para marzo indica que debería alcanzar un stock de u$s 7777 millones.

Reppetto remarca que si se considera que febrero va a ser un mes malo para acumular divisas (donde probablemente se pierdan unos u$s 1000 millones más de RIN), el gap para alcanzar la meta a fin de este mes sería de unos u$s 4300 millones.

"En marzo habrá ingresos y pagos con el FMI que seguramente permitirá reponer parte de los depósitos del sector público que pueden computarse como reservas. Estimamos que a través de alguna operación con DEGs entre el BCRA y el Tesoro, el stock de reservas netas podría mejorar unos u$s 1500 millones. Si esto ocurriera, así el faltante de divisas se reduciría a unos u$s 2800 millones que estimamos se lograría alcanzar con una nueva versión de algún tipo de cambio diferencial que ofrezca el Gobierno", detalló.

Es decir, en el peor escenario planteado por Reppetto, el BCRA debería comprar cerca de u$s 110 millones diarios, mientras que, en el mejor escenario, las compras diarias deberían ser de u$s 71 millones.

Esto implica dar vuelta completamente la dinámica ya que en los últimos 10 días viene perdiendo u$s 48 millones diarios.

Las compras de bonos en dólares agregaron nuevas presiones sobre el frente cambiario, que es uno de los grandes riesgos de 2023.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, afirmó que se están usando reservas netas escasas para recomprar deuda que no tiene vencimientos significativos hasta dentro de algunos años, comprometiendo el objetivo de reservas netas.

"Todo esto en un contexto en el cual el BCRA todavía está u$s 2400 millones por debajo de la meta de reservas netas del primer trimestre del 2023, ante una liquidación del agro que cayó 62% interanual en enero y se encuentra muy floja por cuestiones estacionales, el adelanto de la liquidación que implicó el Dólar Soja y el impacto de la sequía sobre la producción agrícola", dijo.

Fernando Marull, economista y director de FMyA, espera que la meta no se cumpla este trimestre.

"La meta de reservas de marzo de 2023 es u$s 7700 millones. Esto es casi u$s 2000 millones más que hoy, por lo que consideramos que muy probablemente no se cumpla", afirmó.

¿Rumbo a un waiver?

La dinámica en el MULC este año ha sido mala para el BCRA, lo cual lo aleja de los objetivos establecidos en el acuerdo con el FMI.

El viernes el BCRA vendió u$s 49 millones, sumando una pérdida de u$s 262 millones en la semana pasada, u$s 475 millones en los últimos 10 días y u$s 400 millones en los últimos 20 días.

Esto quiere decir que, para poder alcanzar el objetivo de reservas netas, el BCRA deberá dar vuelta completamente la dinámica negativa actual que viene teniendo en cuanto a la dinámica en la acumulación de reservas.

En este contexto, crecen las chances de que el BCRA solicite un waiver al FMI para fin del trimestre a causa de un posible incumplimiento en la meta de reservas.

Emiliano Anselmi, head de macroeconomía de Portfolio Personal Inversiones (PPI), explicó que el ritmo de compras del BCRA está detrás de lo establecido en el acuerdo con el FMI.

"La meta de reservas del FMI al primer trimestre de 2023 establece que deben subir u$s 5500 millones desde fin de 2021. Entendemos que, ante los menores desembolsos de organismos internacionales en 2022, cabe aplicarle el ajustador de u$s 750 millones, que reduce la suba requerida a u$s 4750 millones. Según nuestras estimaciones, las reservas netas vienen subiendo u$s 3367 desde fin de 2021, por lo que el BCRA debería acumular u$s 1113 millones este trimestre", detalló.

En base a ese objetivo, Anselmi reconoce que luce desafiante.

"Luce complicado, aunque no debe descartarse algún incentivo ad hoc sobre el sector exportador que permita cumplir sobre la hora", comentó.

Dada la dinámica negativa en las reservas, y la liquidación más baja desde para un enero 2003, Sniechowski entiende que luce imperativo para el Gobierno poder cerrar algún acuerdo de REPO para poder incrementar los dólares y que el objetivo de metas luce difícil de alcanzar.

"Este escenario que se plantea hace pensar en que pueda haber alguna dificultad para el cumplimiento de la meta de reservas del primer trimestre con el FMI. Más allá de esto, creemos que el Gobierno aún se reserva la carta de los sobreprecios que debió afrontar durante 2022 por la importación de energía, con lo cual lograría un "waiver" por parte del FMI", comentó.