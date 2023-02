Inédito: colocan la primera ON de género, con impacto social, por $ 200 millones

En esta noticia ON CON DEMANDA

GARANTIZADO

Con el aval de cuatro bancos, se colocó la primera Obligación Negociable (ON) de género, con impacto social, por $ 200 millones, en una emisión que no tiene precedentes en América Latina.

La ON de Pro Mujer, una entidad que entrega microcréditos y asiste a mujeres de todo el continente, fue la primera que se realiza bajo el recientemente creado Régimen Simplificado de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para la emisión de títulos con impacto social.

Los fondos serán utilizados para asistir a 1.700 mujeres de bajos recursos, propietarias de micro y pequeñas empresas, que necesitan financiamiento para el capital de inversión y operaciones para el desarrollo de sus microemprendimientos ligados a las áreas de servicios, comercio, industria textil, agropecuarias, entre otras.

Aunque los fondos levantados en la emisión aún no fueron asignados a las beneficiarias, en Pro Mujer calculan que, en dos semanas ya se entregarán los microcréditos, que tienen un valor promedio de u$s 500 en Argentina pero que arrancan desde u$s 150.

Pro Mujer es una empresa social que tiene "la misión de transformar la vida de las mujeres y sus familias. Su enfoque integral ofrece servicios de salud, educación y apoyo financiero".

Desde 1990, Pro Mujer distribuyó más de 3.6 mil millones en créditos, ofreció más de 9 millones de servicios en salud y alcanzó a más de 2 millones de mujeres en la región. Pro Mujer opera en Argentina, Bolivia, Guatemala, México, Nicaragua y Perú, y tiene su sede en la ciudad de Nueva York.

Carmen Correa, CEO de Pro Mujer y María Laura Tinelli, Gerente de Desarrollo de Negocios Estratégicos

Con una inversión mínima de $ 5000, la ON a 12 meses de plazo tuvo entre sus suscriptores a bancos, fondos de inversión, aseguradoras, pero también a individuos.

"Por el nivel de facturación no llegamos a ser englobados dentro de las Pymes", explicó María Laura Tinelli, Gerente de Desarrollo de Negocios Estratégicos de Pro Mujer, con lo cual no tuvieron el beneficio de un mercado cautivo, es decir suscripciones de fondos que tienen que tener en su cartera ON de Pymes sí o sí.

"Esta ON abre la puerta a otras entidades a tener esta conversación. Es un primer paso para seguir conversando con otros actores", agregó Tinelli, quien anticipó que Pro Mujer tiene la idea de emitir más obligaciones en 2023.

Las obligaciones negociables contaron con la garantía de cuatro bancos: Galicia, Supervielle, Comafi e Hipotecario, que además cumplieron el rol de colocadores junto con Allaria Ledesma.

"Desde el 2015 venimos trabajando en el desarrollo de las finanzas sustentables en donde no solamente se tenga en cuenta la rentabilidad, sino también el impacto social y ambiental. En esta oportunidad, junto a Pro Mujer, esta ON nos permite afianzar nuestra presencia como organización que trabaja por la inclusión financiera, el desarrollo de emprendimientos locales y la equidad de género", señaló Constanza Gorleri, Gerenta de Sustentabilidad de Banco Galicia.

La evaluación de impacto fue realizada por la calificadora de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que le concedió a Pro Mujer el Etiquetado Sostenible con la calificación BS2-BUENOS, que implica que los bonos ofrecen una solución social "buena" con proyectos que generan resultados sociales positivos.