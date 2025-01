¿Merval a u$s 3000? Ven potencial alcista en las acciones y estas son las preferidas del mercado

De igual manera que en 2024, la bolsa local es la que más sube este año. El S&P Merval podría llegar a los u$s 3000 e incluso los u$s 3600, según estimaciones de los analistas.

El mercado confía en que se van a seguir llevando a cabo las mejoras macro y por ello los analistas ven mayor potencial alcista en las acciones argentinas.

¿Cuáles son los papeles preferidos por los analistas?

Inminente recorte del ritmo cambiario: para cuándo lo espera el mercado y cuáles serán las señales

Buen comienzo de año

Las acciones argentinas en Wall Street finalizaron un 2024 de manera impresionante, con ganancias históricas.

El S&P Merval en dólares subió 128%, superando los u$s 2100. Los bancos fueron protagonistas, dejando ganancias de más del 310% en promedio en dólares solamente durante el año pasado.

El rally el índice accionario local se mantuvo en 2025 ya que las acciones siguieron subiendo, alcanzando nuevos máximos.

El S&P Merval en dólares sube 12% este año y es la bolsa que más sube en el mundo.

El ETF de Argentina (ARGT) sube 6,3% este año. Dicho índice tiene una composición distinta al Merval, pero aun así, con tal avance, el ETF de Argentina también deja a la bolsa local como la que más sube en el año.

Por lo tanto, ya sea contemplando al ARGT o al S&P Merval en dólares, la renta variable Argentina es la que más gana en 2025, seguida por Colombia que gana 4,6% y México, que sube 2,3%.

Otros mercados como Australia, el Stoxx50 de Europa, Italia, Perú, Alemania, Brasil, España, Taiwán y Canadá, suben entre 1% y 2%.

El S&P500 sube 0,6% en 2025, mientras que el Dow Jones gana 0,15%.

¿Merval u$s 3000?

El mercado de acciones respondió a la mejora macro que llevó a cabo el Gobierno a lo largo del último año.

El ajuste fiscal, el desplome de la inflación, la compra de reservas del BCRA, el rebote de actividad y la mejora del salario real, junto con un muy buen resultado del blanqueo, alentaron a las acciones y a los bonos a mostrar ganancias históricas en 2024.

Hacia adelante, el mercado se entusiasma con que la dinámica alcista en los papeles argentinos podría continuar, siempre y cuando la mejora macro se mantenga en los próximos meses.

De hecho, de mantenerse dicha mejora, los analistas comienzan a imaginar un S&P Merval en dólares en niveles de u$s 3000 y de u$s 3600 como escenario altamente optimista.

Esto sería un 25% y 50% de suba respectivamente.

Los analistas de Grupo IEB indicaron que su expectativa es que las acciones sigan subiendo dado que esperan que las condiciones macroeconómicas continúen acompañando.

Entre ellos esperan que la inflación siga descendiendo, que se mantenga el superávit fiscal y financiero, con un nivel de actividad que consolida su recuperación, el saldo neto comprador del BCRA en el MULC se sostiene, que el Gobierno mantenga el control de la calle y el Congreso.

Y además, suponen unas elecciones de medio término favorable para el oficialismo (>50%), lo que repercutirá en una mayor compresión del riesgo país con la posibilidad de relajar los controles de cambios.

"En dicho escenario consideramos que un potencial retorno de 30% es un objetivo alcanzable lo que llevaría al S&P Merval en dólares a niveles de 3000 puntos", estimaron.

Además, desde Grupo IEB explicaron que, bajo un Escenario optimista, implica una reclasificación de Argentina a país emergente, pudiendo incluso llevar al índice hacia los U$s 3600 puntos

"Este es un escenario posible pero poco probable puesto que presupone el levantamiento del cepo cambiario. Dicha reclasificación conlleva un flujo de capitales externos hacía acciones argentinas por parte de inversores institucionales y nos lleva a estimar un potencial upside mayor; del 60% en dólares para el S&P Merval que se traduce en un nivel de u$s 3600" detallaron.

La cartera para aprovechar dicha perspectiva propuesta por Grupo IEB está conformada con YPF (15%), Pampa (10%), TGS (10%), Central Puerto (10%), TGN (5%), Metrogas (5%), Loma Negra (5%), IRSA (5%), BBVA Argentina (15%), Banco Macro (10%) y Grupo Supervielle (10%).

Facundo Barrera, Gerente de Banca Privada de imsa ALyC, entiende que el principal desafío del Gobierno radica ahora en mantener bajo control las variables económicas y establecer un crecimiento económico sostenido en el tiempo.

"Aunque la actividad económica alcanzó su punto más bajo en marzo y abril, en la actualidad se evidencian señales de recuperación en el sector de Oil & gas y el financiero", dijo.

Para lo que el sector de Oil & Gas, Barrera remarcó que el mismo continúa ofreciendo catalizadores que podrían impulsar aún más sus valuaciones.

"Este sector se posiciona como un motor estratégico de desarrollo y generación de divisas para Argentina, impulsado por significativas inversiones extranjeras. Dentro de este panorama, identificamos como atractivas las compañías Pampa Energía y Vista Oil & Gas, que presentan relaciones P/E de 12,8x y 10x, respectivamente, reflejando valuaciones competitivas en comparación con sus pares", afirmó.

Finalmente, para lo que es el sector financiero, Barrera entiende que también existe potencial alcista. Entre las entidades destacadas, recomienda Banco BBVA Argentina y Grupo Financiero Galicia.

Merval vs riesgo país

La fuerte suba de los bonos permitió que el riesgo país se hunda a niveles debajo de los 600 puntos.

Esto implica un viento de cola para las acciones locales, las cuales se contagian del optimismo en el mercado de bonos (el de mayor profundidad).

A su vez, una merma en el riesgo país permite que el valor actual de las acciones argentinas valga más.

Esto es así ya que el valor actual de una compañía es el flujo de fondos que dicha compañía generará en el futuro, traído a valor actual.

Para traer a valor actual dicho flujo de fondos se utiliza una tasa de interés, la cual surge del nivel del riesgo país.

Si el riesgo país es más bajo, dicha tasa es más baja, y al descontar el flujo de fondos, el mismo termina dando más alto. Por consiguiente, el valor actual de la compañía debería ser mayor si el flujo de fondos es mayor.

En última instancia, si el riesgo país baja, las valuaciones de las acciones terminan siendo más altas, alentando a que los papeles argentinos sigan subiendo.

El desafío que enfrentan las acciones ahora es que, con el riesgo país habiendo alcanzado objetivos que tuviera planteado el mercado (cercano a los 550 puntos), la apreciación por valuación en los papeles accionarios podría quedar limitado.

Fernando Staropoli, analista en Rava Bursátil, entiende que hay riesgos correctivos de corto plazo, aunque se mediano plazo se mantiene optimista, si es que se mantiene la corrección de los desequilibrios macro.

"Si tomamos en cuenta la dinámica histórica tanto del riesgo país como de las acciones, una corrección en el corto plazo es posible en el escenario de baja del riesgo país. De todas maneras, el riesgo país puede permanecer en estos niveles o incluso seguir bajando si se mantienen controladas variables como el superávit fiscal, las reservas del BCRA y el cumplimiento de los pagos de deuda, etc", afirmó.

Además, agregó que ese comportamiento del riesgo país no garantizaría un aumento de las acciones.

"Podemos ver una dinámica del riesgo país que cae y las acciones que sostienen su valor ya que no solo depende de las variables macroeconómicas, sino que también se van a ver afectadas, tanto de forma positiva o negativa, por sus propios balances y/o cambios fundamentales de cada una de ellas", explicó.

Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE, también espera mayores subas en las acciones.

"Más allá de la gran suba que ha tenido y que se encuentra en nuevos máximos, las acciones todavía tienen recorrido por delante en un escenario donde la normalización macroeconómica continúa, por caso el valor libro de las compañías todavía se ubica en promedio por debajo de otras experiencias históricas, y con muchas de ellas con fundamentos más sólidos que en años anteriores", comentó.

Por otro lado, luce interesante también comparar el valor del riesgo país y el del Merval a los fines de poder establecer si las acciones están bien valuadas, es decir, si están caras o baratas.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI), señalaron que a la hora de comparar el índice Merval con el riesgo país, hay que considerar que el índice accionario es distinto del pasado.

"Tomando la relación histórica del EMBI+ con el Merval, este pareciera sobrevaluado, ya que un riesgo país de 647 puntos básicos se condice con un valor de u$s 1023 para el índice, de acuerdo a la relación potencial que existe entre ambas variables. Este valor se ubica bastante por debajo del actual, pero hay que considerar que el período de la muestra abarca varios cambios de paradigma", sostuvieron.

Tomando únicamente el contexto actual, para los analistas de PPI, las acciones están bien valuadas al considerar el actual riesgo país.

"Si tomamos únicamente la relación del 2024 entre las acciones y el riesgo país, tenemos una muestra homogénea en la intención de pago y visión económica. Consecuentemente, dado el valor del riesgo país, el valor teórico del Merval sería de u$s 2224. En este caso, el índice pareciera estar razonablemente en línea", indicaron.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero señalaron que ven un mayor potencial en acciones del sector energético.

"Seguimos prefiriendo acciones del sector de petróleo y gas, como Vista Energy (VIST) e YPF. De esas dos acciones, vemos mayor valoración en Vista", comentaron.

Además, entre otros sectores, también ven atractivo en el sector financiero y de materiales.

"Entre las acciones financieras, creemos que BBVA es la más barata y que el repunte de Supervielle está más relacionado a su precio real en relación con 2018 que respaldado por los fundamentals. En el segmento de la economía real, nosotros incorporamos a nuestras carteras IRSA, Loma Negra y Ternium, teniendo en cuenta el rebote que va a tener la economía en 2025. Esta última, por múltiplos hoy se encuentre barata y muy atada al trade de recuperación económica", detallaron.

Finalmente, y en cuanto al posicionamiento en acciones, desde PPI afirmaron que sobreponderan el sector energético.

"Para 2025 decidimos mantenernos soberponderados con respecto al sector energético, asignando un 50% de la cartera (versus un estimado de 39,4% del Merval). Entre los elegidos para la industria, favorecimos nuestros papeles preferidos para tener exposición al desarrollo de Vaca Muerta: YPFD, PAMP (vs una posición en el Merval de 21,9% y 9,9%, respectivamente y Vista", explicaron.

En esa línea, también sumaron a central Puerto (CEPU), con un posicionamiento levemente subponderados.

"Le vemos potencial de crecimiento en el papel, más allá de que por ahora no toma momentum".

Además, también subponderan el sector financiero (30% vs 39,6% del Merval), al de Servicios Públicos (10% vs 11,4% de la ponderación del Merval) y en Materiales están levemente sobreponderados (7,5% de PPI vs 7,1% del Merval).