Las principales monedas virtuales registran nuevas cotizaciones este miércoles, 2 de septiembre de 2026, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la evolución del mercado de activos digitales. Estos son los precios de referencia de los tokens más relevantes.

De acuerdo con los datos difundidos en el portal oficial de Binance, seguidamente se presentan las cotizaciones de los criptomonedas más destacados:

El Bitcoin se encuentra cotizando a 76,778 dólares, lo que equivale a 122,276,642.8 pesos argentinos. En las últimas 24 horas, la criptomoneda ha mostrado una variación negativa del 1.66%, reflejando una ligera corrección en su precio. A pesar de este descenso reciente, el interés por Bitcoin sigue siendo alto y los inversores observan atentamente las tendencias del mercado para identificar posibles oportunidades de compra.

Por otro lado, Ethereum presenta un precio actual de 2,379.83 dólares, equivalentes a 3,790,117.26 pesos argentinos. En recientes 24 horas, la variación ha sido del -3.21%, lo que indica cierta volatilidad en su cotización. A pesar de la caída, Ethereum sigue siendo una de las criptomonedas más utilizadas, impulsada por el crecimiento de aplicaciones descentralizadas y contratos inteligentes y su futuro sigue despertando el interés de múltiples sectores financieros.