Mercado Libre se une a insurtech argentina y se mete a fondo en el mercado asegurador

Mercado Libre y la insurtech Klimber se unieron para ofrecer seguros personales en Latinoamérica a través de Mercado Pago y de esta forma el gigante tecnológico se mete de lleno en el mercado asegurador.

"El lanzamiento primero es en Brasil. La realidad es que es un acuerdo regional pero que arranca por ahora en Brasil", detalló el CEO y fundador de Klimber Julián Bersano en diálogo con el Cronista.

"La buena noticia para Argentina y para nosotros es que estamos lanzando dos empresas argentinas, una gigante y una chiquita como la nuestra, una operación fuerte de seguros en Brasil que apunta a tener un millón de pólizas en el primer año. Son seguros personales: vida, accidentes, salud", agregó.

Julián Bersano es el CEO de la insurtech argentina que está detrás de los seguros de Mercado Libre

seguros de mercado libre: cómo serán

Klimber utilizará su plataforma totalmente automatizada a partir de una API que gestiona todo el ciclo de vida de la póliza, para permitir a Mercado Libre una "experiencia online 100% digital con reclamos pagados en menos de una hora".

"Tenemos un objetivo común con Mercado Libre que es básicamente cubrir el agujero de protección que tiene la región. El mercado de seguros es muy grande. El negocio de seguros de la región es de u$s 150.000 millones pero hay un agujero de protección de u$s 250.000 millones, lo que quiere decir que las compañías no están ofreciendo nada lo suficientemente bueno para un montón de gente que no está asegurada y que la gente no encuentra la oferta necesaria para asegurarse en esa cantidad de dinero ", señaló Bersano.

La insurtech Klimber se centra en la construcción de infraestructura digital en América Latina y es responsable del primer seguro de vida digital de la región. A través del acuerdo firmado, los clientes de Mercado Libre podrán para adquirir seguros de vida a través de la App Mercado Pago.

El producto cuenta con el respaldo de Prudential Seguros y Swiss Re, que aportan sus amplios recursos, su experiencia global en suscripción y su capacidad de reaseguro.

"Klimber tiene la ambición de cerrar la brecha de protección de los seguros en América Latina y ser la insurtech con más pólizas colocadas en la región. El acuerdo con Mercado Libre, tras formar parte recientemente de la familia Swiss Re, es un paso más para acelerar nuestros objetivos y certifica la confianza en nuestra plataforma y estrategia. También valida el modelo de Klimber de priorizar el crecimiento sostenible y rentable", afirmó Bersano.

Por su parte, Kaspar Müller, Presidente de Reaseguros para América Latina de Swiss Re, destacó: "A las personas les resulta más fácil obtener sus seguros de manera digital. Esta innovadora alianza les ayuda a obtener la protección que necesitan de la manera que quieren. También es una prueba de nuestro compromiso de crear asociaciones con una gama más amplia de empresas, lo que nos permite desarrollar nuevos productos y permite a nuestros socios ofrecer las mejores soluciones de seguros posibles y de fácil acceso a sus clientes".

Con un enfoque en la vida y la protección personal, los productos están disponibles a partir de junio en Brasil y tendrán ventajas únicas en el mercado, como la contratación automática con suscripción agilizada, una suma asegurada de 150.000 reales, resoluciones de siniestros en menos de una hora y nuevos beneficios digitales y exclusivos que van desde la Telemedicina y las urgencias dentales 24x7 hasta las coberturas de Covid-19.

Desde Klimber, explicaron que la insurtech funciona como la infraestructura o "pegamento" que conecta el mayor ecosistema de seguros en Latam, desde Swiss Re y Prudential Seguros hasta Mercado Libre, mientras gestiona todas las relaciones con los proveedores de asistencia de terceros y maneja todas las interacciones de backoffice utilizando su tecnología "Quickstart" recientemente lanzada.