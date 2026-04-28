Banco Plata está incorporando depósitos y pagos en efectivo en OXXO, lo que beneficia a más de 3.5 millones de usuarios del neobanco. Con esta colaboración, y a través de la infraestructura tecnológica de tapi, la red de atención a estos clientes se expande al integrar las más de 24,000 tiendas OXXO con otros 16,000 puntos adicionales ya operativos para pagos y depósitos en efectivo. En conjunto, se configura una cobertura superior a 40,000 puntos a nivel nacional, en la que los usuarios ahora pueden realizar dichas operaciones financieras por hasta MXN $5,000. Los neobancos se han estado apalancando de la infraestructura de los retailers para retiros y depósitos en efectivo. En el pasado ya lo ha hecho Ualá y Mercado Pago con la red de tiendas de autoservicio Soriana, Bodega Aurrerá y tiendas Neto, por ejemplo. “Este servicio se integra a la propuesta de valor de la compañía en materia de servicios financieros, gracias a nuestra cercanía a través de la red de tiendas y presencia en todo el país. Por lo que, la ampliación de la oferta de servicios en OXXO contribuye al avance de la inclusión financiera”, comentó Eduardo Velasco, director de servicios de OXXO México. En su labor por la inclusión financiera, la cadena de tiendas de conveniencia no sólo está aliándose con otras fintech, sino que su propio el brazo fintech, Spin, alcanzó 16.1 millones de usuarios al cierre de 2025, un incremento del 22.7% respecto al año anterior. Además del pago con efectivo y depósitos en cuentas de Banco Plata, OXXO facilita múltiples operaciones, como el pago de servicios, recepción de remesas y envíos de dinero. El director de desarrollo de negocios en Banco Plata, Luis Rodríguez, señaló en un comunicado que “en un país donde el ecosistema de pagos opera de manera híbrida (digital y física), la colaboración con OXXO, a través de tapi, fortalece la construcción de un sistema verdaderamente incluyente al acercar la tecnología a la vida cotidiana de millones de personas”. Por su parte, Kevin Litvin, CBO y cofundador de tapi, mencionó que “esta colaboración representa un paso enorme hacia una red más interoperable y práctica, donde cada usuario puede elegir cómo y dónde pagar. A través de tapi, Banco Plata accede a una de las redes de operaciones financieras en efectivo más grandes del país, con un colaborador como OXXO”.