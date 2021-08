Mentalidad de "pobre" vs. "rico": el truco para para progresar en la vida que aprendemos de chicos

Uno de los conceptos básicos del autor Robert Kiyosaki es el de la " mentalidad de pobre vs la mentalidad de rico ", el cual utiliza para explicar cómo suelen pensar las personas que más dinero ganan y cómo debe encarar uno las diferentes situaciones de la vida para poder sacarle el mayor rédito económico posible.

La idea de Kiyosaki, explicada en profundidad en el best seller "Padre Rico, Padre Pobre" -uno de los libros de educación financiera más importantes de la historia-, es evitar tener una "mentalidad de pobre" en el día a día, con la cual según el autor " se desperdicia tiempo al gastar energía en cosas innecesarias ".

Es por eso que el autor no duda en tener frases de cabecera cómo por ejemplo " si todavía estás haciendo lo que tus padres te dijeron que hicieras (ir a la escuela, conseguir un trabajo y ahorrar dinero); estás perdiendo " o " quejarte de tu situación actual en la vida no sirve de nada " con las cuales explica lo que es la "mentalidad de pobre".

En cuanto a la "mentalidad de rico", el autor suele asegurar cosas cómo que " si quieres ser rico, debes desarrollar tu visión; debes estar al borde del abismo mirando hacia el futuro " o " a menudo, cuanto más dinero ganas, más dinero gastas; es por eso que más dinero no te hace rico, sino que los activos te hacen rico ", entre varias otras.

Robert Kiyosaki es considerado cómo uno de los mejores autores financieros de la historia.

CUAL ES LA "MENTALIDAD DE POBRE"

Según Kiyosaki, la mentalidad de pobre es la que tenemos la mayoría de las personas, con el ideal puesto en tener un trabajo estable, con ingresos permanentes y posibilidad de ascenso escalonada, mientras que en nuestro tiempo libre se busca sumar más trabajo o gastar el dinero que se tiene ahorrado.

" Una persona pobre primero gasta (en servicios, deudas o algún lujo que se busque dar) mientras que lo que le sobra lo ahorra e invierte ", explicó en una de sus múltiples charlas el autor al describir lo que él llama el "Laberinto de la Rata". A este concepto se le suma que es difícil salir del "laberinto", ya que para hacerlo uno debe volver por donde entró y esto es un desafío que no todos están dispuestos a tomar.

" Los ganadores no tienen miedo de perder ", explicó Kiyosaki en otra ocasión, mientras que luego agrega: " Pero los perdedores sí. El fracaso es parte del proceso de éxito. Las personas que evitan el fracaso, también evitan el éxito ".

CÓMO TENER LA "MENTALIDAD DE RICO"

En cuanto a la "mentalidad de rico", Kiyosaki explica que el núcleo de la idea está en dos conceptos: No se trabaja por dinero, sino que se trabaja por activos que generan dinero por si solos; y uno no ahorra (o invierte) lo que no gasta, sino que gasta lo que no ahorra (o invierte) .

En cuanto a lo primero, para conseguirlo Kiyosaki hace especial énfasis en todo lo que es educación financiera y aprender de los que más saben sobre inversiones. " Tu educación comienza cuando dejas la escuela ", explicó en uno de sus textos al hablar sobre los mejores lugares para aprender sobre finanzas.

Por otro lado, lo segundo se refiere a cómo salir del "Laberinto de la Rata". Para esto, el autor tiene una regla clara: " Cuando alguien dice que ‘no puede permitirse' hacer algo o que ‘no me alcanza' es cuando caen. Se vuelven lo que dicen. Por eso nunca hay que decir ‘no puedo permitirmelo' sino que hay que decir ‘¿cómo puedo conseguirlo?'. La razón detrás de mi éxito está en decir ‘¿cómo puedo hacerlo?' en lugar de ‘no puedo hacerlo' ".

Mientras que esto es solo una pequeña parte de todo lo que tiene para enseñar Kiyosaki -cómo lo es su lista de "diez mandamientos para ser exitoso"-, la realidad es que todo se centra en concentrarse en hacer el mayor dinero posible de la forma más productiva, buscando ganar más trabajando menos.