Revolucionó las finanzas en los 90 y hoy vuelve con 10 reglas para generar riqueza que solo conoce el 1%

Uno de los autores más reconocidos en el mundo de la educación financiera es sin lugar a duda Robert Kiyosaki, autor del Best Seller publicado en 1997 "Padre Rico, Padre Pobre" y una de las personas que más influencia generó en el mundo de las finanzas durante el siglo XXI.

Con esto en mente, hay diez consejos base que Kiyosaki realiza en toda charla o escrito que tiene, funcionando cómo una especie de "mandamientos" con los cuales uno tiene que guiar toda inversión a realizar . Las mismas tienen el mismo tono que su libro, centrándose principalmente en anécdotas o experiencias debido a las cuales recomienda estas reglas. La lista completa es la siguiente:

La experiencia te hace más inteligente

Según explica Kiyosaki, la práctica hace al maestro. Esto se traduce al mundo de las inversiones, donde después de cada experiencia uno gana conocimiento que puede aplicar en el futuro. Mientras que empezar con un conocimiento desde la base es importante, la realidad es que las personas más exitosas son aquellas que aprendieron de los errores cometidos en el camino al éxito .

Cuando más das, más recibirás

Al igual que en el precepto bíblico, Kiyosaki asegura que quien no tiene es porque no da a cambio lo necesario para tener. El lo pone en ejemplo con el "padre pobre", asegurando que este personaje suele criticar a los que no tiene en lugar de buscar entender el porqué detrás de su situación, algo que se traduce en la forma de encarar sus propios problemas .

El autor estadounidense tiene 10 reglas para ser más exitoso.

Cambia la forma de actuar

Mucha gente suele congelarse frente a alguna presión o momento de estrés, generando que en consecuencia se tomen malas decisiones. Sobre esto, Kiyosaki llama a aprovechar la oportunidad y utilizar estos momentos cómo motivación, buscando ganar más dinero en el proceso. Para lograrlo es indispensable cambiar cómo actúa uno frente a los momentos de tensión.

Tener FOCUS

Una de las reglas más polémicas que ofrece Kiyosaki es el método FOCUS (Follow One Course Until Successful), ya que asegura que se debe mantener una misma ruta hasta conseguir el éxito a pesar de todo. Mientras que esto puede servir con las inversiones conservadores, en las más arriesgadas suele convenir no seguirlo, mientras que tener varias rutas a la vez -diversificando los activos- también es algo que se debe hacer .

Las oportunidades llegan en tiempos difíciles

Los orígenes orientales de Kiyosaki -nacido en Hawaii y con ascendencia japonesa- se plasmaron mucho en su forma de actuar frente al riesgo, algo que le permitió asociar los momentos de crisis con las oportunidades para conseguir una ganancia . Es así que el empresario asegura que ante una crisis uno debe actuar y buscar ganar dinero, a pesar de los riesgos que puede conllevar.

La clave está en saber vender

El diseño del negocio que uno va a realizar siempre debe tener cómo base algo que uno sepa vender. Si nunca se trabajó con automóviles, entonces no tiene sentido hacer una automotriz . Kiyosaki asegura que esta es la base para un negocio exitoso, empezando por saber venderse uno mismo y luego poder vender lo que uno produce.

Conciencia del trabajo realizado

Otra de las bases del popular escritor está en la conciencia sobre el trabajo realizado, es decir el tener en cuenta lo duro que uno trabaja para conseguir las cosas. Esto se puede realizar viendo los frutos del trabajo, poniendo objetivos claros o simplemente sabiendo en qué momento descansar para ver cómo viene el avance del mismo.

No tenerle miedo a las pérdidas

Cómo se estableció al principio, la experiencia es la base del éxito. Y esto se refleja en los momentos malos, donde el negocio no funciona y se pierde dinero. Mientras que muchos ven estos momentos cómo la señal para rendirse, lo ideal es aprender de los mismos, volver a probar e intentar no cometer los errores del pasado .

Kiyosaki es de los autores más exitosos en el mundo de la educación financiera.

Los activos son la base de la riqueza

Según asegura Kiyosaki, es imprescindible tener activos para poder conseguir riqueza, ya que según él "el dinero atrae más dinero". Con esto en mente, conocer las reglas del mercado financiero, cómo funcionan los diferentes activos, en cual conviene invertir y cual hay que vender.

Reinversión por sobre ahorro

Por último, el escritor estadounidense asegura que la mentalidad de buscar reinvertir los activos que uno consigue es la que permite tener ganancias importantes. Para esto es importante cambiar la idea de "no puedo pagar eso" por la siguiente pregunta: "¿Cómo puedo llegar a pagar eso sin deudas legalmente?".