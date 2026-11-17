Philippe Aghion y su preocupación sobre la presencia de Estados Unidos y China en Europa.

El premio Nobel de Economía 2025 Philippe Aghion dejó tres lecciones de política que debería implementar Argentina para crecer, ser más innovador e inclusivo: la ‘flexiguridad’, la educación y competencia.

El académico destacó la tesis de la destrucción creativa que produce la innovación, teoría reivindicada por el presidente Javier Milei para referirse al proceso que atraviesa Argentina.

Aghion planteó que esta teoría enfrenta una dificultad, que son las barreras de entrada que crean las empresas que se encuentran en la frontera tecnológica para evitar el ingreso de competidores y, en consecuencia, consolidar un poder monopólico.

Si bien es un fenómeno que se dio a lo largo del tiempo, el académico destacó que se profundizó la brecha entre los innovadores y sus competidores a partir del desarrollo tecnológico actual: “Los rezagados van a encontrar cada vez más dificultades en poder ponerse a la altura de aquellos que sí están en la frontera tecnológica”.

Philippe Aghion Fuente: bcra

A raíz de esto, planteó además que es necesario “repensar el capitalismo” dados los malos resultados que han mostrado los principales países capitalistas de occidente, en particular en materia de desigualdad, protección social y pobreza, en base a sus análisis sobre las muertes por desesperación y su vínculo con la pérdida de los puestos de trabajo.

En relación con las muertes por desesperación, Aghion destacó el programa que se implementa en Dinamarca para la transición laboral y sobre el cual basó su concepto de ‘Flexiguridad’, el cual está entre las políticas que recomendó para Argentina.

“Menciono la muerte por la desesperación en los Estados Unidos, pero en Dinamarca tenemos un sistema muy inteligente y voy a recomendarlo también para la Argentina. En Dinamarca, cuando alguien pierde el trabajo durante 2 años, tiene el 90% de su salario y el Estado le ofrece una recapacitación para ayudarlo a encontrar un nuevo trabajo. Si uno rechaza más de dos trabajos y en esas calificaciones ahí se reduce ese seguro de desempleo. Es un sistema muy eficiente que ha funcionado muy eficientemente. Así uno tiene flexibilidad”, sostuvo el Nobel.

Sobre ese esquema, destacó que también impacta en una baja del malestar ante la pérdida de empleo, donde no se observa un aumento del consumo de antidepresivos o medicamentos para la ansiedad, como si se da en Estados Unidos, tampoco hay un aumento de los infartos.

“Creo que va a haber una mayor creación de trabajo y más que nunca con la revolución de la IA tenemos que pensar en algo como la flexibilidad que se aplica en Dinamarca. Creo que esto es un buen ejemplo para la Argentina, permite ser innovadores y al mismo tiempo ofrecer mayor protección a la población, por eso creo que este es una buena idea”, insistió.

Según agregó, esto será necesario además para suavizar la transición que se dará en un esquema de destrucción creativa, en particular a raíz de la irrupción de la Inteligencia Artificial.

Aghion, sin embargo dijo que para repensar el capitalismo debería incluir las virtudes del modelo estadounidense. Esto incluiría también la posibilidad de atrasar la edad de jubilación mientras que alienta la inversión en educación y la innovación con competencia.

“Todos tenemos un problema de pérdida de de Einsteins o Marie Curie, son muchos quienes vienen de familias pobres que no pueden ofrecerles a sus hijos la educación necesaria para convertirse en inversores o emprendedores. Tenemos una curva similar con el emprendedurismo, entonces, si pudiéramos aplicar una reforma como la del sistema finlandés, seguramente el país va a ser más innovador y más inclusivo”, dijo en referencia a cómo se podría compensar la caída en los indicadores de innovación y patentes.

Por último, consideró que la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas, en particular sobre compañías que no tienen flujo de caja por su instancia de desarrollo en el caso de las tecnológicas, aseguró que será un desaliento que derivará en que las empresas se vendan o dejen el país. Una alternativa que sugirió para que las grandes riquezas se vuelquen a esquemas que faciliten el desarrollo y la innovación es “alentar a que los ricos destinen fondos a agencias públicas”. Esto traería como contraprestación una baja en la tasa de impuestos que se les aplique a quienes financien proyectos filantrópicos.