Para el exfuncionario, el principal obstáculo que frena la llegada de capitales extranjeros es el actual esquema cambiario.

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, le reconoció a la actual gestión el haber logrado estabilizar la macroeconomía y frenar la escalada inflacionaria tras el caos heredado, pero advirtió que el modelo atraviesa una fase de parálisis .

“La macro está bien, pero la micro está mal”, resumió para graficar la disociación entre los números fiscales y la economía real.

Al analizar los motores de crecimiento del país, Redrado destacó que el único vector que tracciona en la actualidad son las exportaciones de energía, minería y agroindustria, proyectando un ingreso récord de 103.000 millones de dólares para este año. Sin embargo, alertó sobre la inactividad en el mercado interno .

“Los otros dos componentes que hacen que un país crezca de manera sustentable son el consumo, que está planchado, y la inversión”, detalló el especialista, recordando que, según el INDEC, esta última cayó un 11% en el primer trimestre.

Para el exfuncionario, el principal obstáculo que frena la llegada de capitales extranjeros, más allá de los anuncios vinculados al RIGI, es el actual esquema cambiario. La falta de un sendero claro para el desarme de los controles de capitales y la vigencia de múltiples cotizaciones son, desde su perspectiva, una barrera infranqueable para los tomadores de decisiones a nivel global.

“¿Qué es el dólar CCL? ¿Qué es el dólar MEP? ¿Qué es el dólar blue? No lo entienden en el exterior. La clave para que alguien invierta en Argentina desde afuera, que no conoce nuestro país, es tener una política cambiaria clara, con un solo tipo de cambio en el que el que sabe que a ese dólar ingresa y si tiene que sacar utilidades lo va a sacar a ese tipo de cambio”, sentenció Redrado en una entrevista con DNews.

Redrado cuestionó la falta de pragmatismo del Gobierno en sus relaciones diplomáticas.

En el plano laboral y social, el economista lanzó una dura crítica hacia la narrativa oficial. Cuestionó que desde el Palacio de Hacienda se celebre la creación de puestos de trabajo por fuera del sistema registrado, y apuntó contra la falta de reformas estructurales de fondo que alivien la carga sobre el sector privado.

“A mí me llama la atención cómo el equipo económico se jacta de decir ‘estamos creando empleo informal’. El objetivo de toda política económica es que la gente vea una mejoría en el bolsillo. La manera de generar empleo formal es bajando impuestos al trabajo. Esto no se ha encarado, una verdadera revolución impositiva”, disparó el ex titular de la autoridad monetaria.

Por otro lado, Redrado puso el foco en los dólares acumulados en el sistema financiero, engrosados recientemente por el éxito del blanqueo de capitales. Señaló que mientras existen cerca de 45.000 millones de dólares en depósitos, l os créditos otorgados apenas alcanzan los 26.000 millones .

Ante esta capacidad ociosa, reclamó que el Banco Central flexibilice las normativas para permitir que todas las empresas productoras y proveedoras puedan endeudarse en moneda extranjera, transformando el ahorro inmovilizado en crédito productivo.

Finalmente, Redrado llevó su análisis hacia el terreno de la política exterior y la inserción de Argentina en la región. En ese aspecto, cuestionó la falta de pragmatismo del Gobierno en sus relaciones diplomáticas y pidió abandonar la ideología para avanzar en una integración real con Brasil.

Para eso, propuso conformar un “anillo energético en el Mercosur” que permita aprovechar el gasoducto boliviano para exportar gas de Vaca Muerta hacia el polo industrial de San Pablo, una obra de infraestructura clave para generar divisas genuinas que, advirtió, hoy está paralizada por desinterés político.