En esta noticia La polémica por el oro del Central: qué dijo Redrado

En una reciente entrevista concedida a Urbana Play, el economista y director de la Fundación Capital, Martín Redrado, analizó los desafíos macroeconómicos que enfrenta el país y arrojó luz sobre la polémica operatoria del Banco Central con las reservas en oro, a la cual calificó como un “error técnico”.

Desde Suiza, el extitular de la autoridad monetaria trazó una hoja de ruta necesaria para el futuro económico argentino, destacando que el país requiere una estrategia que trascienda la urgencia financiera.

Al ser consultado sobre el presente local, Redrado fue contundente al señalar la asimetría que caracteriza a la actividad económica actual, donde solo unos pocos sectores traccionan el crecimiento. Según el economista, “la Argentina tiene tres sectores que impulsan la economía: minería, agroganadería y energía, y el resto de los sectores, básicamente, la está mirando desde la tribuna, donde cae el consumo, cae la inversión y crecen las exportaciones”.

En este sentido, enfatizó que, para revertir la tendencia, la política económica debe dejar de observar únicamente las finanzas para centrarse en lo real: “El principal desafío que tiene la Argentina es que la política económica tenga como centro, como objetivo, la creación de empleo formal”.

Para lograr este objetivo, el director de la Fundación Capital propuso un cambio de paradigma hacia una verdadera política de desarrollo que, si bien debe apoyarse en el equilibrio presupuestario, debe ir mucho más allá. Al respecto, sostuvo que “falta construir, sobre la base de una política de equilibrio presupuestario, una política de desarrollo que tenga tres ejes: una revolución impositiva, una revolución de la logística y una revolución del crédito”.

Redrado puso especial énfasis en la carga tributaria sobre los trabajadores, argumentando que una reducción de la misma tendría un impacto dinamizador inmediato, ya que “no hay que mirar la política económica desde un punto de vista estático, sino en forma dinámica. Un trabajador al que le bajás 9% los impuestos, lo va a gastar el próximo mes en el supermercado o en alimentos”.

La polémica por el oro del Central: qué dijo Redrado

Durante el diálogo con Urbana Play, el exfuncionario también se refirió a la controversia por la pérdida de 1000 millones de dólares derivada de la operatoria del Banco Central con las reservas de oro. Redrado aclaró que, más allá de la cuestión política, existió una falla técnica en la gestión de instrumentos derivados, específicamente al lanzar opciones call. “El error técnico que comete el Banco Central es cuando vende, o se llama técnicamente, lanza una opción call, que eso significa la obligación de vender oro a un precio predeterminado. En esa operación se perdieron 1000 millones de dólares que no fue venta de oro, sino que el Banco Central puso los dólares contantes y sonantes”, explicó.

La hoja de ruta de Martín Redrado: foco en el desarrollo y autocrítica técnica sobre las reservas (Fuente: Archivo).

Para el economista, el yerro fue estratégico, dado que ocurrió en un contexto donde las señales del mercado apuntaban en sentido contrario. “Las perspectivas que teníamos el año pasado sobre el oro eran alcistas; entonces, lo apropiado hubiera sido comprar un put para decir ‘si baja el oro, por las dudas, me cubro’, pero el call, decir de tener un tope a cuánto podía subir el oro, ahí es donde está el error técnico”.

Ante este escenario, Redrado concluyó que el Banco Central debe dar explicaciones detalladas sobre el sustento de esa maniobra, sentenciando que “el presidente del Banco Central no puede tomar una decisión en el vacío, sino que debe haber recibido un informe técnico”.