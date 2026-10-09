El abogado y jurista argentino Horacio Tomás Liendo (h), uno de los principales arquitectos jurídicos e intelectuales del régimen de Convertibilidad en los años 90 junto a Domingo Cavallo, estuvo este viernes en Cuentas Claras, en El Cronista Stream.

Desde su experiencia como “padre” de la Ley de Convertibilidad, Liendo explicó por qué una dolarización hoy no tiene sentido y analizó su visión sobre la actualidad económica del país.

Para solucionar los problemas, el especialista planteó una propuesta que resume en dos palabras: “dinero estable” . El esquema combina libertad cambiaria absoluta, el dólar como moneda de curso legal y una nueva unidad de cuenta indexada .

El jurista diferenció su idea de una simple salida del cepo. “Yo puedo levantar el cepo y, si mantengo toda la infraestructura jurídica, lo puedo volver a poner. Lo hizo Macri, lo levantó y lo puso”, recordó.

Por eso, propuso eliminar el control de cambios de manera definitiva . “Adoptemos al dólar como moneda de curso legal, con lo cual no va a haber control de cambios entre dos monedas de curso legal”, explicó.

Liendo también pidió establecer libertad absoluta de comercio , con la posibilidad de “entrar, sacar, lo que sea, como tiene Perú hace 30 años”.

El segundo pilar del plan es una unidad de cuenta indexada por CER , similar a la UVA. Liendo la denominó “peso actual” y aclaró que debe nacer al mismo tiempo que el resto de las medidas, “porque todo tiene que ser simultáneo”.

Según su proyecto, un peso actual equivaldrá a 1000 pesos corrientes. “Le saco los tres ceros”, describió. A partir de esa conversión, la nueva unidad se actualizaría por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

El peso actual se aplicaría a las obligaciones a plazo que no devengan intereses ni tienen otro tipo de ajuste, lo que excluye a los plazos fijos. “Para los salarios, para las jubilaciones, para los alquileres, para la medicina prepaga, para todo”, enumeró.

De ese modo, los ingresos acompañarían la variación de los precios. “Todos los meses, a fin de mes, la gente va a cobrar lo que haya cambiado el índice general de precios”, señaló el abogado.

Cómo estabilizar el peso corriente

Para estabilizar el peso corriente, Liendo propuso que el Banco Central emita solo el dinero demandado . Si la demanda de dinero resulta menor que el circulante, “el Banco Central tiene que retirar lo que sobra”, indicó.

El mecanismo funcionaría mediante operaciones con títulos públicos: la autoridad monetaria retiraría pesos al venderlos y expandiría la oferta al comprarlos. “No estoy inventando nada, es como funciona la Reserva Federal, es como funciona el Banco Central Europeo”, afirmó.

El jurista sumó los ejemplos de los bancos centrales de Perú y Brasil. Según Liendo, se trata de sistemas que el mundo resolvió en el siglo XX, mientras la Argentina, “ya a un cuarto del siglo XXI”, todavía intenta resolver.

Por qué no tiene sentido una dolarización

Consultado sobre posibles paralelismos entre los años noventa y el gobierno de Javier Milei, Liendo reconoció “ similitudes sin duda conceptuales ”.

Sin embargo, aclaró que “la realidad es muy diferente” y que, por esa razón, hoy no plantea la dolarización .

El abogado comparó los números de ambos momentos. Al lanzarse la Convertibilidad, la Argentina tenía u$s 1500 millones de base monetaria y “prácticamente no había agregados monetarios”. El plan preveía arrancar con u$s 4000 millones, es decir, “teóricamente emitiendo”.