Los nuevos Cedear ya tiene fecha de salida: cuáles recomiendan en la city

Los nuevos Cedear aprobados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) saldrán a cotizar en la primera quincena de junio y a partir de entonces habrá doce nuevas posibilidades de inversión para los argentinos, aunque no todos los certificados tienen las mismas perspectivas.

Cedear: cuándo salen al mercado

Los doce Certificados de Depósitos Argentinos (Cedear) emitidos por el Banco Comafi se podrán operar dentro de las próximas dos semanas, según pudo saber El Cronista. Se sumarán a otros 250 papeles ya disponibles en el mercado de capitales argentino.

En este sentido, el presidente de la CNV, Adrián Cosentino, ya adelantó que podrían sumarse más Cedear al mercado argentino porque se está trabajando "en varias iniciativas similares a este tipo de producto en aras de ampliar el abanico de posibilidades para los inversores".

Los nuevos Cedear tendrán como subyacente a las siguientes acciones: Twilio (TWLO), Coinbase Global GLOBAL (COIN), S&P Global (SPGI), American Airlines (AAL), LAM research Corp (LRCX), Electronics Arts (EA), XP Inc (XP), General Motors (GM), Dow Inc (DOW). Y además, habrá Cedear con los siguientes ADR: Embotelladora Andina (AKO.B), Nio Inc (NIO) y SEA LTD (SE).

"Lo interesante de estos 12 activos que serán incluidos en la lista de Cedear es que amplían la posibilidad de invertir en algunos sectores o industrias que han despertado interés en la comunidad inversora ", destacó Maximiliano Donzelli, Head of Research en IOL.

"Sin embargo, es importante destacar que, actualmente el mercado de renta variable está pasando por un panorama desafiante debido al inicio de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos", advirtió.

"Es por esto que, antes de comenzar a tomar posición en estos nuevos Cederar sería ideal esperar que la volatilidad se reduzca en Wall Street", agregó en términos de recomendación.

Nuevos Cedear: uno por uno

Twilio Inc. es una empresa cuya plataforma permite a los desarrolladores de software integrar la funcionalidad de mensajería y comunicaciones en aplicaciones nuevas o existentes.

"Twilio es una empresa que se dedica a proveer servicios en la nube. Tiene una demanda muy alta de inversión de consumo de capital para desarrollar y crecer. Hoy no tiene beneficio neto positivo", destacó Santiago Abdala, director de PPI.

Respecto al futuro de la empresa, Abdala señaló que hay que tener en cuenta que uno de los insumos de estas empresas, que es el capital, va a costar mas caro por la suba de tasas.

S&P Global Inc. proporciona datos y benchmarks a los participantes del mercado de capitales y commodities. S&P Ratings, que comprende más del 40% de los ingresos de la empresa y más del 50% de los ingresos operativos de la empresa, es la agencia de calificación crediticia más grande del mundo.

Respecto a S&P Global Abdala señaló que "está muy asociada al negocio financiero del mercado de capitales".

"Va a ser unas de las industrias más castigadas. Esto se replica en un montón de acciones que trascienden a estas acciones particulares", agregó.

Dow Inc es una empresa que se dedica a la fabricación de productos químicos. En relación a esta empresa, Abdala marcó que tiene "seis principales unidades de negocios asociadas a commodities".

"Es una empresa saludable con buen cuadro de resultados y en lo que va del año año está positiva", resaltó.

Por otro lado, Donzelli, destacó a Nio, una empresa fabricante de vehículos eléctricos con sede en Shanghái, China. "Lo interesante de la llegada de este activo es que nos permitirá una nueva alternativa para invertir en la industria de los autos eléctricos, algo que, hasta ahora, solo se puede realizar a través de Tesla", analizó.



Por otra parte, entre los destacados, para Donzelli también vale la pena mencionar a General Motors, en este caso, a diferencia de las anteriores, se trata de una empresa ya consolidada a nivel global y que es un activo de un perfil no tan agresivo como las empresas anteriormente mencionadas.

"Por otro lado, en lo que respecta al comercio electrónico, también llegará el Cedear de Sea Limited, una empresa de Singapur del sector tecnológico, que tiene relevancia tanto el comercio electrónico, el negocio de servicios financieros y pagos de forma digital, e inclusive en la industria de los videojuegos", agregó.



Además, Donzelli marcó como interesante la llegada de Coinbase. "A pesar de que actualmente no sea el mejor momento de este tipo de activos, se trata de un sector en el cual no existían muchas maneras de invertir en él mediante el mercado financiero local", especificó.