Julio fue un buen mes para varios de los Cedear más operados en el mercado local. Según un relevamiento de IOL Invertir Online, seis certificados se destacaron con subas de entre el 14% y el 27% medidas en pesos, superando ampliamente a los instrumentos tradicionales en moneda local.

El repunte estuvo impulsado en gran parte por la aceleración del negocio de nube y la monetización de herramientas de inteligencia artificial en las principales tecnológicas, aunque también hubo lugar para historias puntuales como la de las petroleras.

Alibaba (BABA), la sorpresa del mes

El Cedear de Alibaba fue el que más rindió en julio, con una suba del 27,45%. El gigante chino del comercio electrónico y los servicios en la nube, dueño de plataformas como Taobao, Tmall y AliExpress, sorprendió al mercado gracias al crecimiento de su división cloud y a las expectativas en torno a sus desarrollos de inteligencia artificial. Muchos analistas destacan que la combinación de e-commerce, nube e IA coloca a la compañía en una posición estratégica para capturar parte del crecimiento que se espera en esas industrias en los próximos años.

Microsoft (MSFT), el impulso de Azure y la IA empresarial

En segundo lugar se ubicó Microsoft, con una suba del 22,55%. El gigante tecnológico aceleró la monetización de sus herramientas de IA empresarial y sostuvo el crecimiento de Azure, su unidad de nube. La compañía combina software corporativo, servicios cloud e inteligencia artificial con una base de ingresos recurrentes y una generación de caja que la diferencia de otras firmas más dependientes de inversiones futuras.

Adobe (ADBE), un rebote técnico tras la corrección previa

Adobe avanzó 20,08% en julio, en lo que se interpretó como un rebote técnico luego de una fuerte corrección previa. El renovado optimismo del mercado sobre la monetización de sus herramientas de inteligencia artificial explicó buena parte del repunte, en un movimiento que formó parte de una recuperación más amplia de las compañías de software que habían quedado rezagadas frente al rally de los fabricantes de chips.

Petrobras (PBR) y Chevron (CVX), el envión de la energía

El sector energético fue otro de los ganadores del mes, con un avance promedio del 13,6%. Petrobras encabezó las subas del grupo con un 19,30%, favorecida por la solidez en sus niveles de producción offshore, una política de dividendos competitiva y la firmeza en los precios del crudo, que se vieron respaldados por la persistencia de las restricciones en el estrecho de Ormuz. Chevron completó el podio energético con una suba del 18,40%, sostenida por la disciplina de capital, la expansión operativa en activos clave y la demanda global de energía.

Amazon (AMZN), el balance que ratificó el impulso de AWS

Amazon cerró el ranking con una suba del 14,04%. La presentación de un balance trimestral sólido confirmó el fuerte impulso de AWS, su división de nube, junto con la eficiencia operativa de su negocio de comercio electrónico.

En qué contexto operan hoy los mercados

El buen desempeño de julio se da en un momento en que Wall Street sigue de cerca la evolución de la inflación en Estados Unidos, un dato clave para anticipar los próximos movimientos de tasas de la Reserva Federal. Este miércoles se conoció que el índice de precios al consumidor se desaceleró al 3,4% interanual en julio, en línea con lo esperado por el mercado y por debajo del 3,5% registrado el mes anterior, mientras que la medición núcleo avanzó 2,5% interanual. El dato, al coincidir con las expectativas, impulsó a los futuros de los principales índices bursátiles, con el Nasdaq 100 subiendo cerca de 1%.

Dentro del ecosistema de la inteligencia artificial, dos nombres no incluidos en este ranking de julio mostraron fuertes subas en las últimas ruedas. Las acciones de CoreWeave se dispararon más de 18% tras reportar un margen operativo que superó ampliamente las estimaciones del mercado, mientras que Nebius Group saltó más de 12% con ingresos y márgenes brutos por encima de lo esperado por los analistas. Son señales de que el apetito por las compañías vinculadas a infraestructura de IA se mantiene firme, un factor que también explica buena parte de las subas de Alibaba, Microsoft y Adobe durante julio.

En paralelo, el petróleo se mueve con cautela ante la falta de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, con el Brent cerca de los u$s 89 y el WTI en torno a los u$s 83, niveles que siguen sosteniendo el atractivo de CEDEARs energéticos como Petrobras y Chevron.

El S&P Merval cayó 3,19% en la última rueda, arrastrado por bancos y utilities, en un contexto en el que el riesgo país subió a 466 puntos básicos y el Tesoro enfrenta un nuevo test de renovación de vencimientos por $ 4,5 billones. Ese contraste entre un Wall Street que sigue mostrando fortaleza en sectores como tecnología y energía, y un mercado local más cauteloso, ayuda a explicar por qué los Cedear continúan siendo una de las herramientas preferidas de los inversores argentinos para dolarizar carteras y capturar el desempeño de las principales compañías globales.